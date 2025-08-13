Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Дачникам рассказали, как просто и эффективно защититься от клещей

Инфекционист Неронов призвал каждые два часа проверять себя на наличие клещей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На природе, в том числе на даче, важно осматривать себя каждые два часа на наличие клещей, заявил РИАМО инфекционист Владимир Неронов. Этих членистоногих чаще всего можно найти в теплых и влажных местах на теле — в области подмышек, паха, за ушами, на голове и в пупке.

Правильно одевайтесь: светлая одежда, длинные рукава, штаны заправлены в носки. Используйте репелленты с DEET, икарином или пикаридином. Можно еще обработать одежду спреем с перметрином — он убивает клещей при контакте и держится до нескольких стирок, — посоветовал Неронов.

Эксперт призвал своевременно проверять не только себя, но и детей, а также домашних животных. После прогулки лучше осмотреть себя и близких два раза — сначала на улице, а потом уже после душа. Наконец, отличной профилактикой от укусов клещей станет правильно обустроенный участок. Нужно свести к минимуму мусор и листья, а также следить за высотой травы.

Иммунолог Николай Крючков ранее заявил, что заражение анаплазмозом после укуса клеща чревато внутренним кровотечением. Кроме того, это заболевание грозит дыхательной и почечной недостаточностью.

