31 декабря 2025 в 16:57

В саратовском аэропорту ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Саратова (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Иваново (Южный) приостановил все операции по приему и отправке самолетов. Он подчеркнул, что данное решение принято с целью обеспечения безопасности полетов. Кореняко также отметил, что ограничения будут действовать только в течение определенного времени.

Также до этого Кореняко сообщил, что утром 31 декабря в аэропортах Геленджика и Краснодара были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Соответствующие меры были приняты для обеспечения максимальной безопасности полетов. За день до этого в краснодарском аэропорту (Пашковский) также временно вводили ограничения.

