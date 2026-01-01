Во Франции в новогоднюю ночь сожгли сотни автомобилей BFMTV: более 800 автомобилей сгорели во Франции в Новый год

Более 800 автомобилей сожгли во Франции во время празднования Нового года, сообщает местный телеканал BFMTV. При этом 183 вспыхнули из-за распространения на них огня с других транспортных средств.

Согласно предварительному отчету полиции, в ночь с 31 декабря на 1 января <...> в общей сложности были сожжены 813 автомобилей. Из них 183 автомобиля загорелись из-за распространения на них огня, — говорится в публикации.

Уточняется, что больше всего машин подожгли в Страсбурге. Там сгорели 117 автомобилей. Еще 82 транспортных средства были подожжены в департаменте Рона с административным центром в Лионе.

Помимо этого, минимум двум жителям Франции оторвало пальцы при запуске фейерверков. Среди них 12-летний мальчик, проживающий в департаменте Сена и Марна.

Ранее в Свердловской области двое подростков из города Серова погибли в результате пожара во время празднования Нового года в частном доме. По предварительной информации, там отмечали праздник 13 человек, из которых 12 несовершеннолетних от 12 до 17 лет.