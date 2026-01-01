Новый год — 2026
01 января 2026 в 20:03

Статус холостяка, благодарность Зеленскому, СВО: как живет Родион Газманов

Певец Родион Газманов Певец Родион Газманов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Родион Газманов прославился в юном возрасте после исполнения песни «Люси». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Газманов

Родион Газманов родился 3 июля 1981 года в Калининграде. Его отец — народный артист России Олег Газманов.

Известность пришла к Газманову в шестилетнем возрасте, когда он записал в дуэте с отцом песню о дворовой собачке Люси, клип на которую показали в программе «Утренняя почта».

Исполнитель окончил Финансовую академию при правительстве Российской Федерации. В студенческие годы создал свою музыкальную группу «ДНК». В 2013 году выпустил первый сольный альбом, а через два года прошел прослушивание в шоу «Голос» и попал в команду народного артиста РФ Григория Лепса.

Что известно о личной жизни Газманова

Родион Газманов ни разу не был женат, детей у него нет. Подробности личной жизни он не раскрывает. По словам артиста, ему комфортно в статусе холостяка и он не собирается торопиться с выбором жены.

Родион Газманов Родион Газманов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Семья для меня имеет очень большое значение. Возможно, поэтому я еще не женат», — поделился он.

Как Родион Газманов относится к СВО

Родион Газманов поддерживает проведение спецоперации и действия российских властей. В феврале 2023 года он выпустил композицию «Затишье», написанную для участников СВО.

Музыкант не единожды давал концерты в зоне проведения спецоперации. Газманов не скрывает, что во время этих выступлений иногда испытывает страх. По его словам, у каждого артиста своя мотивация отправиться в зону боевых действий.

«Для кого-то это желание поддержать наших ребят там, для кого-то это желание что-то сделать для своей страны. Я знаю людей, которые туда рвутся, потому что им хочется увидеть своими глазами то, что там происходит, окунуться в эту фронтовую жизнь», — делился он.

В интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» исполнитель рассказывал, что в рамках частичной мобилизации не получал повестки.

Газманов находится в украинском списке «Миротворец», а также под санкциями Украины и Латвии.

«Хочу лично поблагодарить Владимира Зеленского за включение меня в персональный санкционный список. Во-первых, потому что там плохих людей не бывает. А во-вторых, там собралась замечательная, прекрасная, творческая компания», — говорил артист.

Чем сейчас занимается Родион Газманов

Родион Газманов в 44 года продолжает творческую деятельность. В ноябре он вместе с отцом, а также с заслуженным артистом РФ Денисом Майдановым представил песню и клип «Включай нашу!».

В 2024 году Газманов также начал политическую карьеру после того, как был избран депутатом Московской городской думы. Является членом комиссий по культуре и массовым коммуникациям, по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Певцы Олег Газманов и Родион Газманов во время выступления на «Главном новогоднем концерте», 2023 г. Певцы Олег Газманов и Родион Газманов во время выступления на «Главном новогоднем концерте», 2023 г. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru


