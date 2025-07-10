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10 июля 2025 в 16:11

Тяжело переживший развод родителей сын Газманова показал архивное фото

Родион Газманов Родион Газманов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сын певца Олега Газманова Родион опубликовал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с родителями, сделанную в раннем детстве. Музыкант призвал беречь близких, поскольку, по его словам, именно семья может подарить настоящее счастье.

Берегите своих близких, дарите им тепло и внимание, ведь именно семья делает нас по-настоящему счастливыми. В любом возрасте, в любом составе, — написал Газманов-младший.

Родион появился Газманова в браке с Ириной Мартиан. Когда мальчику исполнилось 12 лет, родители разошлись — отец, как он рассказывал в одном из интервью, ушел к другой женщине. Позже музыкант признавался, что болезненно перенес развод и долгое время чувствовал вину за то, что семья распалась.

Ранее Родион рассказал, что спас жилье женщины-инвалида и ее детей от мошенников. Артист объяснил, что благодаря вмешательству было открыто уголовное дело и наложен запрет на сделки с имуществом.

Сын Газманова также признавался, что до сих пор не женат, поскольку для него семья имеет очень большое значение. По словам певца, он хочет ответственно подойти к созданию собственной семьи. Он отметил, что слово «семья» у него ассоциируется с уютом и поддержкой. Также музыкант подчеркнул, что родные должны любить друг друга бескорыстно и всегда быть готовы прийти на помощь.

Олег Газманов
Родион Газманов
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