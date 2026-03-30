Разминаю творог вилкой и в духовку: творожная запеканка «Пасхальная» — пышнее облака и нежнее чизкейка

Никаких больше магазинных кексов: пеку настоящую пасхальную творожную запеканку — нежнее суфле, пышнее облака. Это блюдо достойно праздничного стола, но готовится проще, чем кажется.

Беру домашний творог, сметану, яйца и изюм — и через час на столе румяная, воздушная запеканка, которая тает во рту. Для приготовления вам понадобится: 1 кг домашнего творога, 8 столовых ложек сметаны, 3–4 столовые ложки манной крупы, 6 яиц, 1 стакан сахара, ванильный сахар по вкусу, 150 г изюма, 100 г сливочного масла, щепотка соли.

Изюм замочите в кипятке на 10 минут. Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Творог протрите через сито, добавьте растопленное масло, сметану, манку, соль и яичную смесь, тщательно перемешайте. В конце добавьте изюм. Форму для запекания смажьте маслом, присыпьте манкой, выложите творожную массу. Выпекайте при 180 °С 50–60 минут до золотистого цвета. Остудите в форме, затем переложите на блюдо. Эта запеканка — настоящая пасхальная классика.

