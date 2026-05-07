Запеканка как чизкейк из творога. Рецепт проще простого, а вкус как из кондитерской

Эта творожная запеканка легко может заменить дорогой чизкейк из кофейни. Снаружи появляется аппетитная золотистая корочка, а внутри — нежная, кремовая текстура, которая буквально тает во рту. При этом готовится все намного проще, чем кажется: обычные продукты, минимум возни и всегда удачный результат.

Чтобы вкус получился еще интереснее, вместо привычного изюма добавляю кокосовую стружку и немного цедры апельсина. Запеканка сразу становится ароматнее и ощущается уже не «домашней творожной», а настоящим десертом из хорошей кондитерской.

Ингредиенты: творог — 700 г, яйца — 3 шт., сметана — 100 г, сливочное масло — 100 г, сахар — 50–100 г по вкусу, крахмал — 35 г, кокосовая стружка — 50–70 г, цедра 1 апельсина.

Творог пробиваю блендером или хорошо растираю, чтобы масса стала максимально нежной. Добавляю яйца, сахар, сметану и растопленное сливочное масло. Затем всыпаю крахмал, кокосовую стружку и мелко натертую апельсиновую цедру.

Масса получается густой, ароматной и очень аппетитной. Перекладываю ее в форму и выпекаю около 45 минут при 180 градусах до красивой золотистой верхушки.

После остывания запеканка становится еще вкуснее и плотнее.

