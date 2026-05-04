День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 09:53

Тост-чизкейк за 30 минут: никакой водяной бани, только хлеб, яйца и клубника

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Секрет этого завтрака — контраст. Хрустящая карамелизированная корочка тоста скрывает под собой невесомую, воздушную сырную начинку. Чтобы добиться этой магии, не нужно быть кондитером — достаточно духовки и 30 минут времени.

Что понадобится

Хлеб для тостов (толстые ломтики) — 12 шт., творожный сыр (жирный, малосоленый) — 400 г, сахар — 80 г + 3 ст. л., яйца — 4 шт., ванильный сахар — пакетик, лимонный сок — 1 ст. л., молоко — 200 мл, сливочное масло (для формы) — 1 ст. л., клубника свежая — 200 г.

Как готовлю

Разогреваю духовку до 180 °С. В глубокой миске растираю творожный сыр с 60 г сахара и ванильным сахаром до однородности. Добавляю яйцо и лимонный сок, снова перемешиваю — это будущая сырная начинка.

С ломтиков хлеба срезаю корочки. В отдельной миске взбиваю оставшиеся 3 яйца с молоком и 3 ст. л. сахара — получается заливка для тостов. Смазываю маслом жаропрочную форму (10×20 см). Быстро окунаю 6 ломтиков хлеба в яично-молочную смесь и выкладываю их в форму в три слоя, слегка утрамбовывая.

Сверху распределяю всю сырную начинку, разравниваю лопаткой. Оставшиеся 6 ломтиков хлеба также пропитываю заливкой и выкладываю поверх начинки. Посыпаю верх оставшимся сахаром для карамельной корочки.

Отправляю форму в духовку ровно на 30 минут, до глубокого золотистого цвета. Перед подачей даю десерту отдохнуть 10 минут в форме — это важно, чтобы структура стабилизировалась.

Нарезаю клубнику тонкими ломтиками и красиво выкладываю поверх теплого тост-чизкейка. Подаю чуть теплым, с любимым напитком.

Проверено редакцией
Читайте также
Киберполиция предупредила о новой схеме мошенничества на сайтах объявлений
Общество
Киберполиция предупредила о новой схеме мошенничества на сайтах объявлений
Замглавы медцентра МО РФ попала под суд после показаний генерала Кувшинова
Общество
Замглавы медцентра МО РФ попала под суд после показаний генерала Кувшинова
5 быстрых весенних салатов за 10 минут: недорогие, простые и полезные
Семья и жизнь
5 быстрых весенних салатов за 10 минут: недорогие, простые и полезные
Натираю сыр на терке и в лаваш — трубочки на завтрак за 5 минут: хрустящие, тягучие и вкуснее магазинных слоек
Общество
Натираю сыр на терке и в лаваш — трубочки на завтрак за 5 минут: хрустящие, тягучие и вкуснее магазинных слоек
Посыпала лаваш сулугуни и кинзой — через 5 минут завтрак в грузинском стиле, быстрее хачапури и вкуснее хрустящих гренок
Общество
Посыпала лаваш сулугуни и кинзой — через 5 минут завтрак в грузинском стиле, быстрее хачапури и вкуснее хрустящих гренок
Общество
рецепты
сыры
чизкейки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Названы главные опасности для детей в майские праздники
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.