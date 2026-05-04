Тост-чизкейк за 30 минут: никакой водяной бани, только хлеб, яйца и клубника

Секрет этого завтрака — контраст. Хрустящая карамелизированная корочка тоста скрывает под собой невесомую, воздушную сырную начинку. Чтобы добиться этой магии, не нужно быть кондитером — достаточно духовки и 30 минут времени.

Что понадобится

Хлеб для тостов (толстые ломтики) — 12 шт., творожный сыр (жирный, малосоленый) — 400 г, сахар — 80 г + 3 ст. л., яйца — 4 шт., ванильный сахар — пакетик, лимонный сок — 1 ст. л., молоко — 200 мл, сливочное масло (для формы) — 1 ст. л., клубника свежая — 200 г.

Как готовлю

Разогреваю духовку до 180 °С. В глубокой миске растираю творожный сыр с 60 г сахара и ванильным сахаром до однородности. Добавляю яйцо и лимонный сок, снова перемешиваю — это будущая сырная начинка.

С ломтиков хлеба срезаю корочки. В отдельной миске взбиваю оставшиеся 3 яйца с молоком и 3 ст. л. сахара — получается заливка для тостов. Смазываю маслом жаропрочную форму (10×20 см). Быстро окунаю 6 ломтиков хлеба в яично-молочную смесь и выкладываю их в форму в три слоя, слегка утрамбовывая.

Сверху распределяю всю сырную начинку, разравниваю лопаткой. Оставшиеся 6 ломтиков хлеба также пропитываю заливкой и выкладываю поверх начинки. Посыпаю верх оставшимся сахаром для карамельной корочки.

Отправляю форму в духовку ровно на 30 минут, до глубокого золотистого цвета. Перед подачей даю десерту отдохнуть 10 минут в форме — это важно, чтобы структура стабилизировалась.

Нарезаю клубнику тонкими ломтиками и красиво выкладываю поверх теплого тост-чизкейка. Подаю чуть теплым, с любимым напитком.