27 мая 2026 в 09:07

Ленивые вареники по-новому. Готовлю из моцареллы, чтобы тянулись, будто жвачка

Моцарелла в варениках — это именно то, что нужно. Вареники получаются мягкими, сырными и невероятно тягучими.

Что понадобится

250 г твердой моцареллы (не шарики в рассоле), 1 яйцо, 3–4 ст. л. муки (плюс для подсыпки), соль по вкусу, зелень (укроп или петрушка) — по желанию.

Для подачи: сметана или сливочное масло.

Как я готовлю

Моцареллу натираю на крупной терке. Смешиваю с яйцом, мукой, солью и мелко рубленной зеленью. Замешиваю мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Если липнет — добавляю еще муки.

Формую из теста колбаску, нарезаю на небольшие кусочки. Каждый кусочек можно слегка приплюснуть вилкой. В кипящую подсоленную воду опускаю вареники.

Как всплывут — варю еще 3 минуты. Вылавливаю шумовкой. Подаю со сметаной или поливаю растопленным сливочным маслом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Тесто получилось эластичным, не развалилось при варке. Вареники вышли нежными, сырными, с приятной тягучестью. Я добавил в тесто мелко рубленый укроп и чеснок — стало еще ароматнее.

Важно не переваривать: ровно 3 минуты после всплытия, иначе размякнут. После варки можно обжарить на сливочном масле до золотистой корочки — так еще вкуснее. Подавал со сметаной и зеленью. Гости не поверили, что это ленивые вареники. Сказали, похоже на итальянские ньокки.

Проверено редакцией
рецепты
еда
вареники
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
