Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Что посадить на рассаду в апреле-2026: календарь для МО, Урала, Сибири и юга
Апрель — месяц, когда дачный сезон начинает набирать силу. Пока за окном еще пахнет талым снегом, на подоконниках уже вовсю идет работа: кто-то досевает то, что не успел в марте, кто-то только открывает для себя рассадный сезон. Что посадить на рассаду в апреле — зависит прежде всего от того, в каком регионе вы живете. Климат Подмосковья, Урала, Сибири и юга России отличается настолько, что один и тот же совет для краснодарского дачника и огородника из Новосибирска окажется либо запоздалым, либо преждевременным.

Разберем все по порядку — с конкретными сроками, подходящими культурами и небольшими хитростями, которые реально помогают.

Для Московской области и средней полосы: томаты, перцы, капуста, огурцы в парник

Посев в апреле в Подмосковье — это прежде всего скороспелые и тыквенные культуры. Томаты и перцы в большинстве случаев взошли еще в марте, и в апреле их только досевают при необходимости. Что сеять на рассаду в апреле в Подмосковье:

  • огурцы для теплицы без обогрева — с 15 по 30 апреля (возраст рассады к моменту высадки — около 25–30 дней);

  • кабачки, тыкву, патиссоны — с 15 по 30 апреля;

  • брокколи и цветную капусту — с начала до середины апреля;

  • среднеспелую белокочанную капусту — с 10 по 20 апреля;

  • базилик — в апреле, так как ему нужно не менее 40–45 дней до высадки.

Огурцы в средней полосе сеют сразу в индивидуальные стаканчики объемом не менее 300 мл: культура плохо переносит пересадку и при первой же травме корней замедляет развитие. Кабачки и тыкву тоже лучше сеять сразу в отдельную тару — по одному семени, не больше.

Важный момент: не планируйте посев огурцов в апреле в Подмосковье раньше 15 числа. Перерощенная рассада огурца хуже приживается, чем молодая, — это железное правило, которое опытные огородники усвоили на собственных ошибках.

Для Урала: что еще не поздно посеять в начале апреля

Рассада на Урале в апреле и сроки работы с ней — это особая история. Регион относится к зоне рискованного земледелия: большинство культур здесь выращивается исключительно через рассаду, а ошибка в сроках на неделю-другую может стоить части урожая. Если вы думаете, что посадить на рассаду в начале апреля, то вот что еще не поздно посеять:

  • позднюю белокочанную капусту — оптимальный срок посева до середины апреля, возраст рассады к высадке — 45 дней;

  • среднеспелую капусту — до конца апреля, возраст рассады 38–41 день;

  • бархатцы — с середины до конца апреля, растениям нужно около 43 суток до цветения;

  • огурцы для теплицы — с конца апреля до 10–12 мая, возраст рассады 35 суток;

  • астры — до 10 апреля (ранние сорта чуть позже, поздние — чуть раньше).

Томаты и перцы на Урале сеют в марте — перец с начала месяца, томаты с 15–16 марта. Если по каким-то причинам посев не состоялся, в самом начале апреля еще можно успеть с ранними сортами томатов. После 10 апреля с рассадой помидоров на Урале торопиться уже не стоит — сроки не горят: она не наберет нужный возраст к моменту высадки.

Высаживать рассаду в открытый грунт на Урале можно только после того, как полностью исчезнет угроза возвратных заморозков, — обычно не раньше конца мая — начала июня.

Для Сибири: сорта с коротким вегетационным периодом

Что сеять в апреле в Сибири — вопрос, к которому местные огородники подходят с особой строгостью. Климат здесь не прощает легкомыслия: теплый период короткий, возвратные заморозки затягиваются до конца мая, а иногда и до начала июня. Поэтому посевной календарь для Сибири — это не рекомендация, а практически инструкция.

Апрельская программа для сибирских огородников:

  • белокочанная капуста раннеспелых сортов — с середины апреля («слава», «надежда», «подарок» хорошо хранятся и подходят для сибирских погребов);

  • брокколи и кольраби — с середины апреля;

  • огурцы для теплицы — со второй половины апреля (15–25 апреля), для открытого грунта — с 25 апреля по 10 мая;

  • томаты ранних сортов, если не посеяли в марте, — в первой декаде апреля; рекомендуемые сорта — «сибирский скороспелый», «барнаульский консервный», «сибирский князь»;

  • перец скороспелых сортов — в середине апреля, при условии, что есть хорошо отапливаемое место для выращивания («сибирский бонус», «золотой телец»).

Перцы и баклажаны из Сибири — это всегда сорта с коротким вегетационным периодом: 60–75 дней. Длинноплодные теплолюбивые сорта здесь просто не успеют вызреть до осенних холодов. Баклажаны «алмаз» и «чешский ранний» — проверенный выбор для региона.

Если вы задумались, что сеять в апреле в Сибири, то рассаду огурцов, например, здесь сеют сразу в индивидуальные стаканчики объемом не менее 300 мл — возраст к высадке всего 20–25 дней, и тревожить корни нежелательно.

Для южных регионов: что можно сразу в открытый грунт, а что на рассаду

Посадка в апреле на юге России кардинально отличается от всего, что делают огородники в других регионах. Здесь апрель — это уже полноценный полевой месяц: почва прогрелась, заморозки в большинстве районов позади, и многое можно сеять прямо в открытый грунт. Что на юге России сеют в открытый грунт в апреле:

  • томаты и баклажаны, перец сладкий и острый — с 15 апреля под укрытие, с 25 апреля — в открытый грунт;

  • огурцы, кабачки, патиссоны — с 20 апреля;

  • кукурузу сахарную, горох — с 20 апреля;

  • морковь, свеклу, редис, зелень, пекинскую капусту — сеют в открытый грунт с начала апреля.

На рассаду на юге в апреле сеют лишь то, что требует долгого выращивания в тепле или нуждается в более раннем старте: поздние сорта томатов и перцев для летне-осеннего урожая, сельдерей, базилик. Арбузы и дыни сеют на рассаду в начале апреля — к моменту высадки им нужно 35–40 дней.

Главный принцип для южных регионов прост: если культура холодостойкая — сразу в грунт. Если теплолюбивая и крупноплодная, с долгим вегетационным периодом, — через рассаду.

Однолетние цветы для апрельского посева

Цветы для посева в апреле — это культуры позднего рассадного посева с коротким сроком до цветения. Слишком рано посеянный бархатец или циния к моменту высадки вытянется и ослабнет, поэтому апрель здесь — самое то.

Однолетние цветы для апрельского посева:

  • бархатцы (тагетес) — с середины апреля; мелколистные сорта сеют чуть позже низкорослых;

  • циннии — с середины апреля; молодые сеянцы плохо переносят теплую комнатную температуру, поэтому сразу ставьте на прохладный подоконник;

  • однолетние георгины — в первой половине апреля;

  • целозия — до второй недели апреля включительно;

  • амарант — во второй половине апреля;

  • кохия — можно сеять до конца апреля;

  • лимониум (статица) — в начале апреля;

  • алиссум и левкой — не ранее первой половины апреля.

Астры в апреле уже немного запоздалы для средней полосы — оптимальный срок для них заканчивается примерно 10 апреля. Но в Сибири и на Урале посев в начале апреля вполне актуален.

Таблица: культура — регион — сроки высадки

Таблицы удобны, но порой громоздки. Ниже — тот же материал в текстовом виде: легко просматривается, не теряется на маленьком экране смартфона, и каждый найдет свое.

  • Томаты: Подмосковье — досев ранних сортов до 10 апреля. Урал — до начала апреля (при необходимости). Сибирь — первая декада апреля, только ранние сорта. Юг — в открытый грунт с 15–25 апреля.

  • Перец и баклажаны: Подмосковье — посев завершен в марте. Урал — посев завершен в марте. Сибирь — середина апреля (скороспелые сорта). Юг — рассада с конца марта — начала апреля, в грунт с 15 апреля под укрытие.

  • Огурцы: Подмосковье — 15–30 апреля (для теплицы). Урал — конец апреля — 10–12 мая. Сибирь — 15–25 апреля (для теплицы), 25 апреля — 10 мая (для открытого грунта). Юг — в открытый грунт с 20 апреля.

  • Капуста белокочанная: Подмосковье — среднеспелая 10–20 апреля. Урал — поздние сорта с середины апреля, среднеспелые — до конца апреля. Сибирь — ранние сорта с середины апреля. Юг — в открытый грунт с марта.

  • Кабачки и тыква: Подмосковье — 15–30 апреля. Урал — конец апреля — начало мая. Сибирь — конец апреля — начало мая. Юг — в открытый грунт с 10–15 мая.

  • Однолетние цветы (бархатцы, циннии, георгины): Подмосковье и средняя полоса — с середины апреля. Урал — с середины апреля. Сибирь — с середины апреля (бархатцы, астры). Юг — можно сеять в открытый грунт уже в апреле.

Апрель щедр на возможности — главное, не перепутать регион и не поддаться соблазну посеять все и сразу. Список овощей для рассады в апреле у каждого региона свой, но логика везде одна: считай от даты высадки назад, прибавляй рассадный период и получай дату посева. Эта арифметика никогда не подводит.

Ранее мы рассказывали, как на своем участке вырастить вкуснейшую голубику.

Виктория Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно об атаке ВСУ на Ленобласть 29 марта
В МИД РФ раскрыли, почему не удается назвать точное число жертв в Селидово
«Исторический момент»: на Западе пришли в ужас от отношения Украины к ЕС
Зоопсихолог ответила, как лучше разместить туалетный лоток для кошки
От заморозков до +17: погода в Москве и Петербурге 30 марта — 5 апреля
Песков высказался о скорости развития отношений России и США
В Ростовской области после отражения атаки БПЛА остались последствия
Венгрия перекрыла газ Украине и может поддержать Германию энергией
Эксперт рассказал, как война на Ближнем Востоке влияет на позицию Украины
У ФНС появится возможность заблокировать счета россиян за одно действие
В России создали чудо-лекарство от мигрени: когда оно появится в аптеках
Пентагон начал подготовку многонедельной наземной операции в Иране
Дорога на Красный Лиман и ликвидация «птичек»: успехи ВС РФ к утру 29 марта
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 марта
Песков высказал мнение Кремля о будущих встречах парламентариев из РФ и США
Число сбитых БПЛА в Ленинградской области значительно выросло
В Харьковской области ликвидировали служившего в ВСУ комика
В Дагестане начали эвакуацию жителей из сотен подтопленных домов
Масло, запчасти, антикор: названы главные проблемы с китайскими машинами
«Доставили в больницу с тяжелыми травмами»: автомобиль въехал в толпу людей
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

