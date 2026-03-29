Что посадить на рассаду в апреле-2026: календарь для МО, Урала, Сибири и юга

Апрель — месяц, когда дачный сезон начинает набирать силу. Пока за окном еще пахнет талым снегом, на подоконниках уже вовсю идет работа: кто-то досевает то, что не успел в марте, кто-то только открывает для себя рассадный сезон. Что посадить на рассаду в апреле — зависит прежде всего от того, в каком регионе вы живете. Климат Подмосковья, Урала, Сибири и юга России отличается настолько, что один и тот же совет для краснодарского дачника и огородника из Новосибирска окажется либо запоздалым, либо преждевременным.

Разберем все по порядку — с конкретными сроками, подходящими культурами и небольшими хитростями, которые реально помогают.

Для Московской области и средней полосы: томаты, перцы, капуста, огурцы в парник

Посев в апреле в Подмосковье — это прежде всего скороспелые и тыквенные культуры. Томаты и перцы в большинстве случаев взошли еще в марте, и в апреле их только досевают при необходимости. Что сеять на рассаду в апреле в Подмосковье:

огурцы для теплицы без обогрева — с 15 по 30 апреля (возраст рассады к моменту высадки — около 25–30 дней);

кабачки, тыкву, патиссоны — с 15 по 30 апреля;

брокколи и цветную капусту — с начала до середины апреля;

среднеспелую белокочанную капусту — с 10 по 20 апреля;

базилик — в апреле, так как ему нужно не менее 40–45 дней до высадки.

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири Фото: Shutterstock/FOTODOM

Огурцы в средней полосе сеют сразу в индивидуальные стаканчики объемом не менее 300 мл: культура плохо переносит пересадку и при первой же травме корней замедляет развитие. Кабачки и тыкву тоже лучше сеять сразу в отдельную тару — по одному семени, не больше.

Важный момент: не планируйте посев огурцов в апреле в Подмосковье раньше 15 числа. Перерощенная рассада огурца хуже приживается, чем молодая, — это железное правило, которое опытные огородники усвоили на собственных ошибках.

Для Урала: что еще не поздно посеять в начале апреля

Рассада на Урале в апреле и сроки работы с ней — это особая история. Регион относится к зоне рискованного земледелия: большинство культур здесь выращивается исключительно через рассаду, а ошибка в сроках на неделю-другую может стоить части урожая. Если вы думаете, что посадить на рассаду в начале апреля, то вот что еще не поздно посеять:

позднюю белокочанную капусту — оптимальный срок посева до середины апреля, возраст рассады к высадке — 45 дней;

среднеспелую капусту — до конца апреля, возраст рассады 38–41 день;

бархатцы — с середины до конца апреля, растениям нужно около 43 суток до цветения;

огурцы для теплицы — с конца апреля до 10–12 мая, возраст рассады 35 суток;

астры — до 10 апреля (ранние сорта чуть позже, поздние — чуть раньше).

Томаты и перцы на Урале сеют в марте — перец с начала месяца, томаты с 15–16 марта. Если по каким-то причинам посев не состоялся, в самом начале апреля еще можно успеть с ранними сортами томатов. После 10 апреля с рассадой помидоров на Урале торопиться уже не стоит — сроки не горят: она не наберет нужный возраст к моменту высадки.

Что посадить на рассаду в апреле-2026: календарь для МО, Урала, Сибири и юга Фото: Shutterstock/FOTODOM

Высаживать рассаду в открытый грунт на Урале можно только после того, как полностью исчезнет угроза возвратных заморозков, — обычно не раньше конца мая — начала июня.

Для Сибири: сорта с коротким вегетационным периодом

Что сеять в апреле в Сибири — вопрос, к которому местные огородники подходят с особой строгостью. Климат здесь не прощает легкомыслия: теплый период короткий, возвратные заморозки затягиваются до конца мая, а иногда и до начала июня. Поэтому посевной календарь для Сибири — это не рекомендация, а практически инструкция.

Апрельская программа для сибирских огородников:

белокочанная капуста раннеспелых сортов — с середины апреля («слава», «надежда», «подарок» хорошо хранятся и подходят для сибирских погребов);

брокколи и кольраби — с середины апреля;

огурцы для теплицы — со второй половины апреля (15–25 апреля), для открытого грунта — с 25 апреля по 10 мая;

томаты ранних сортов, если не посеяли в марте, — в первой декаде апреля; рекомендуемые сорта — «сибирский скороспелый», «барнаульский консервный», «сибирский князь»;

перец скороспелых сортов — в середине апреля, при условии, что есть хорошо отапливаемое место для выращивания («сибирский бонус», «золотой телец»).

Перцы и баклажаны из Сибири — это всегда сорта с коротким вегетационным периодом: 60–75 дней. Длинноплодные теплолюбивые сорта здесь просто не успеют вызреть до осенних холодов. Баклажаны «алмаз» и «чешский ранний» — проверенный выбор для региона.

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы задумались, что сеять в апреле в Сибири, то рассаду огурцов, например, здесь сеют сразу в индивидуальные стаканчики объемом не менее 300 мл — возраст к высадке всего 20–25 дней, и тревожить корни нежелательно.

Для южных регионов: что можно сразу в открытый грунт, а что на рассаду

Посадка в апреле на юге России кардинально отличается от всего, что делают огородники в других регионах. Здесь апрель — это уже полноценный полевой месяц: почва прогрелась, заморозки в большинстве районов позади, и многое можно сеять прямо в открытый грунт. Что на юге России сеют в открытый грунт в апреле:

томаты и баклажаны, перец сладкий и острый — с 15 апреля под укрытие, с 25 апреля — в открытый грунт;

огурцы, кабачки, патиссоны — с 20 апреля;

кукурузу сахарную, горох — с 20 апреля;

морковь, свеклу, редис, зелень, пекинскую капусту — сеют в открытый грунт с начала апреля.

На рассаду на юге в апреле сеют лишь то, что требует долгого выращивания в тепле или нуждается в более раннем старте: поздние сорта томатов и перцев для летне-осеннего урожая, сельдерей, базилик. Арбузы и дыни сеют на рассаду в начале апреля — к моменту высадки им нужно 35–40 дней.

Главный принцип для южных регионов прост: если культура холодостойкая — сразу в грунт. Если теплолюбивая и крупноплодная, с долгим вегетационным периодом, — через рассаду.

Для Московской области и средней полосы: томаты, перцы, капуста, огурцы в парник Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однолетние цветы для апрельского посева

Цветы для посева в апреле — это культуры позднего рассадного посева с коротким сроком до цветения. Слишком рано посеянный бархатец или циния к моменту высадки вытянется и ослабнет, поэтому апрель здесь — самое то.

Однолетние цветы для апрельского посева:

бархатцы (тагетес) — с середины апреля; мелколистные сорта сеют чуть позже низкорослых;

циннии — с середины апреля; молодые сеянцы плохо переносят теплую комнатную температуру, поэтому сразу ставьте на прохладный подоконник;

однолетние георгины — в первой половине апреля;

целозия — до второй недели апреля включительно;

амарант — во второй половине апреля;

кохия — можно сеять до конца апреля;

лимониум (статица) — в начале апреля;

алиссум и левкой — не ранее первой половины апреля.

Астры в апреле уже немного запоздалы для средней полосы — оптимальный срок для них заканчивается примерно 10 апреля. Но в Сибири и на Урале посев в начале апреля вполне актуален.

Для Урала: что еще не поздно посеять в начале апреля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таблица: культура — регион — сроки высадки

Таблицы удобны, но порой громоздки. Ниже — тот же материал в текстовом виде: легко просматривается, не теряется на маленьком экране смартфона, и каждый найдет свое.

Томаты: Подмосковье — досев ранних сортов до 10 апреля. Урал — до начала апреля (при необходимости). Сибирь — первая декада апреля, только ранние сорта. Юг — в открытый грунт с 15–25 апреля.

Перец и баклажаны: Подмосковье — посев завершен в марте. Урал — посев завершен в марте. Сибирь — середина апреля (скороспелые сорта). Юг — рассада с конца марта — начала апреля, в грунт с 15 апреля под укрытие.

Огурцы: Подмосковье — 15–30 апреля (для теплицы). Урал — конец апреля — 10–12 мая. Сибирь — 15–25 апреля (для теплицы), 25 апреля — 10 мая (для открытого грунта). Юг — в открытый грунт с 20 апреля.

Капуста белокочанная: Подмосковье — среднеспелая 10–20 апреля. Урал — поздние сорта с середины апреля, среднеспелые — до конца апреля. Сибирь — ранние сорта с середины апреля. Юг — в открытый грунт с марта.

Кабачки и тыква: Подмосковье — 15–30 апреля. Урал — конец апреля — начало мая. Сибирь — конец апреля — начало мая. Юг — в открытый грунт с 10–15 мая.

Однолетние цветы (бархатцы, циннии, георгины): Подмосковье и средняя полоса — с середины апреля. Урал — с середины апреля. Сибирь — с середины апреля (бархатцы, астры). Юг — можно сеять в открытый грунт уже в апреле.

Апрель щедр на возможности — главное, не перепутать регион и не поддаться соблазну посеять все и сразу. Список овощей для рассады в апреле у каждого региона свой, но логика везде одна: считай от даты высадки назад, прибавляй рассадный период и получай дату посева. Эта арифметика никогда не подводит.

