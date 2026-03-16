Желтеет и скручивается: как понять, чего не хватает рассаде, — шпаргалка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Март — время, когда рассада томатов и перцев уже заметно подросла. У растений появляются несколько настоящих листьев, активно формируется корневая система, и именно сейчас сеянцы особенно нуждаются в свете, умеренном поливе и питании. Если условия не идеальны, растения быстро подают сигналы — их легко заметить по листьям.

Опытные огородники знают: понять, чего не хватает рассаде, проще всего именно по внешнему виду. Листья становятся своеобразным индикатором состояния растения.

Если листва начинает желтеть снизу, чаще всего это сигнал нехватки азота. Рассада при этом растет медленно, стебель становится тонким. Когда желтизна появляется между прожилками, а сами прожилки остаются зелеными, это может говорить о недостатке магния.

Фиолетовый или синеватый оттенок на нижней стороне листьев — частый признак нехватки фосфора. Такое особенно заметно у рассады томатов при холодном грунте или недостатке питания. А если края листьев подсыхают и слегка закручиваются, растениям может не хватать калия.

Есть и более простые признаки. Вытянувшаяся, бледная рассада чаще всего страдает от нехватки света. А поникшие листья при влажной почве могут указывать на переувлажнение и нехватку воздуха у корней.

Желтеет и скручивается: как понять, чего не хватает рассаде, — шпаргалка Желтеет и скручивается: как понять, чего не хватает рассаде, — шпаргалка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы точно определить, чего не хватает рассаде, важно оценить сразу несколько факторов: цвет листьев, скорость роста и условия выращивания. В большинстве случаев проблему решает корректировка ухода. Растениям добавляют досветку, уменьшают или увеличивают полив, а при необходимости подкармливают комплексным удобрением для рассады.

Если наблюдать за сеянцами регулярно, они сами подскажут, что им нужно. Листья томатов и перцев — лучший индикатор состояния растений, который позволяет вовремя заметить проблему и быстро вернуть рассаде здоровый вид.

Виктория Семенова
В. Семенова
