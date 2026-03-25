8 культур, которые можно посеять во второй половине марта и не опоздать

8 культур, которые можно посеять во второй половине марта и не опоздать

Вот и наступил тот самый момент, когда дачника уже не остановить: за окном еще может лежать снег, но на подоконниках ответственного садовода уже вовсю кипит жизнь, а в голове зреет план: как в этом году обойти соседа по урожаю? Если вы думаете, что с посевом торопиться уже поздно, спешим вас обнадежить. Конец марта — это не последний вагон, а золотое время для целого списка культур. Узнайте, что посеять в конце марта на рассаду и почему поздний посев семян в марте сулит богатый урожай.

Главная ошибка новичков — делить сезон на «ранний» и «поздний». Профессионал же смотрит на календарь шире, раздумывая о том, какие овощи можно сеять в конце марта. Сейчас наша задача — не гнаться за сверхранними томатами (которые еще и вытянутся к моменту высадки), а заложить фундамент для культур, которые либо не терпят долгого томления в стаканчиках, либо, наоборот, требуют именно этого срока, чтобы порадовать нас витаминами, когда прошлогодние запасы уже кончились, а свои огурцы еще только завязались.

Давайте разберем восемь культур, которые гарантированно успеют вырасти, дать урожай и не доставят хлопот, если посеять их во второй половине месяца.

Огурцы: если есть теплица или вы на юге

Начнем с главного фаворита дачных грядок — овоща, который можно сеять в конце марта. Тут правило работает жестко: если вы живете южнее Воронежа или являетесь счастливым обладателем отапливаемой (или хотя бы качественной поликарбонатной) теплицы, смело доставайте семена.

Для холодного грунта и нестабильной погоды посадка в марте в открытый грунт огурцов — затея рискованная. Рассада огурца растет быстро и не любит пересадок. Если посеять ее с 20 по 25 марта, к середине апреля у вас будут крепкие кустики с 2-3 настоящими листьями, готовые переселиться в теплицу. Но если вы начнете держать их на подоконнике дольше 30–35 дней, рассада перерастет, начнет болеть и потеряет иммунитет к перепадам температур.

8 культур, которые можно посеять во второй половине марта и не опоздать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наш совет: сейте огурцы в торфяные стаканчики или таблетки, чтобы исключить пикировку. Выбирайте партенокарпические (самоопыляемые) гибриды для теплиц — они дадут урожай даже при плохой летной погоде для пчел.

Кабачки и патиссоны: прямо в грунт или на рассаду?

Кабачки — это та культура, которая прощает почти все ошибки, но не любит, когда тревожат ее корни. Если у вас есть возможность высадить рассаду на участок в конце апреля — начале мая (при наличии укрывного материала), то конец марта — идеальное время для посева.

Однако здесь важно разделять: для средней полосы и Сибири посев в конце марта на рассаду кабачков — оптимальный вариант. К моменту, когда минуют возвратные заморозки, у вас будут мощные кусты, которые начнут плодоносить на 2–3 недели раньше, чем посеянные прямо в грунт.

Идеальная быстрая рассада для южных регионов: если вы живете в Краснодарском крае или Крыму, в конце марта кабачки и патиссоны можно смело сеять сразу в открытый грунт под пленку. Земля уже прогрелась достаточно, и эти тыквенные быстро догонят рассадные экземпляры, минуя стресс пересадки.

Ключевой момент: сеем только набухшими семенами, заглубляя на 3–4 см. В одну лунку кладем два семечка, слабый потом удаляем. Для получения ранней продукции выбирайте кустовые формы — они быстрее вступают в плодоношение.

Капуста всех видов: цветная, брокколи, кольраби

Вот тут начинается самое интересное для тех, кто ищет, что посеять в конце марта на рассаду, чтобы получить максимальную отдачу. Капуста — культура холодостойкая, и тянуть с ней до апреля не стоит. Эта та самая быстрая рассада, которая хороша как для южных регионов, так и для средней полосы.

Что посеять в конце марта: 8 культур для быстрого урожая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белокочанная (ранняя): если вы хотите щи из свежей капусты уже в июле, семена должны попасть в грунт в последней декаде марта. Пикировку она переносит хорошо, но я советую сразу сеять в отдельные кассеты, чтобы не травмировать лишний раз.

Цветная и брокколи: эти «барышни» более капризны. Им важно не перерасти. Посев в конце марта позволит получить рассаду к началу мая, когда воздух прогреется до стабильных +12–15 °С. Цветная капуста боится даже легких заморозков, поэтому не спешите с высадкой, но и передерживать ее нельзя — головки будут мелкими.

Кольраби: самый быстрый и благодарный вариант. Этот «капустный репка» созревает всего за 60–70 дней. Посеяв ее сейчас, в начале июня вы уже будете похрустывать сочными сладкими стеблеплодами. Кольраби можно сеять в общий ящик, она легко пикируется.

Важно: все виды капусты — водохлебы. Рассада требует яркого света (иначе вытянется) и прохлады (идеально — +15–18 °С). Если у вас темный и жаркий подоконник, капусту лучше не сеять, либо досвечивать фитолампами.

Свекла и морковь для раннего потребления

Свекла — культура для терпеливых, но если мы говорим про поздний посев семян в марте, то речь идет именно о получении ранней пучковой продукции.

В отличие от моркови, которую действительно лучше сеять в грунт в апреле-мае, свекла отлично растет через рассаду. Сейте ее в конце марта в кассеты или неглубокие ящики. В фазе 2-3 настоящих листьев (через 3–4 недели) пересадите на грядку. Такой метод позволяет избежать прореживания и получить корнеплоды для борща на месяц раньше обычного.

8 культур, которые можно посеять во второй половине марта и не опоздать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что касается моркови для раннего потребления, то ее в конце марта можно сеять прямо в грунт, как только оттает и просохнет верхний слой почвы. Выбирайте скороспелые сорта («парижская каротель», «амстердамская»). Но помните: такая морковь не лежит, ее нужно есть сразу.

Горох и бобы: витамины с грядки в июне

Хотите, чтобы ваши внуки или дети в конце июня сами бежали на грядку за горошком, а не в магазин за чипсами? Самое время заняться бобовыми.

Конец марта — идеальный срок для посева гороха и бобов в открытый грунт в южных регионах и в теплицы — в более холодных. Эти культуры абсолютно не боятся небольших заморозков (горох выдерживает до −4 °С). Семена прорастают уже при +2–5 °С.

Секрет богатого урожая — замачивание. Залейте горох водой на 12–15 часов, смените воду и дождитесь появления крошечных корешков. Сейте сразу же во влажную землю. Лучше делать это не в одну длинную борозду, а в траншеи глубиной 5–6 см, пролитые фитоспорином. Ранний посев позволяет уйти от главного врага гороха — гороховой плодожорки, которая активизируется позже, к моменту цветения поздних сортов.

Однолетние цветы: цинния, бархатцы, астры

Дача — это не только гастрономия, но и эстетика. Чтобы клумбы не пустовали в ожидании лета, сейчас самое время заняться цветами для посева во второй половине марта.

Лучшие кандидаты для посева сейчас:

цинния (майоры): растет быстро. Посеянная в конце марта, к началу июня зацветет пышным шаром. Но не переносит даже легких заморозков, высаживайте только при уверенном тепле;

бархатцы (тагетес): настоящие трудяги. Сейчас сеем на рассаду, чтобы в мае получить цветущие кустики. Хороши не только красотой, но и фитонцидами — оздоравливают почву и отпугивают вредителей;

астры (каллистефус): главные цветы для срезки. Их посев в конце марта — классика. Астры подвержены фузариозу, берите свежий грунт и пролейте марганцовкой.

В отличие от овощей, рассаду цветов не нужно сильно пичкать азотом, иначе они будут «жировать» в ущерб цветению.

Зелень на подоконнике и в теплице

Зелень на подоконнике и в теплице

Не у всех есть возможность высаживать рассаду в грунт в марте, но это не повод сидеть без дела. Если вы живете в регионе, где земля еще мерзлая, устройте «зеленый конвейер» у себя дома, на подоконнике:

базилик: с увеличением светового дня перестанет капризничать и выдаст ароматные кустики к шашлыкам;

салат и рукола: сейте каждые 10 дней в длинные контейнеры, через месяц срежете витаминную бомбу;

петрушка и укроп: замочите семена в горячей воде (около 50 °С) на 20 минут, чтобы смыть эфирные масла, всходы появятся через 5–7 дней.

В отапливаемых теплицах в конце марта сеют шпинат, листовую горчицу и кресс-салат. Они успеют дать урожай до высадки томатов и перцев.

Таблица сроков созревания для регионов

Чтобы вам было проще ориентироваться, мы составили наглядное пособие, заменив строгую таблицу со сроками посева семян в марте в более удобный формат шпаргалки. Здесь нет места путанице: просто выбираете свою культуру и смотрите, что делать с ней именно в вашем регионе.

Огурцы (для теплицы) Южные регионы: конец марта — самое время сеять сразу в грунт под дуги или пленку. Земля уже готова принять семена. Средняя полоса (Подмосковье и область): с 25 по 30 марта отправляем семена на рассаду. К моменту высадки в теплицу получим крепкие кустики. Урал и Сибирь: 20–25 марта — старт рассады, но обязательно с досветкой. Света в окнах еще маловато, фитолампа здесь будет лучшим помощником. Кабачки и патиссоны Южные регионы: с 20 марта смело сеем прямо в открытый грунт. Эти тыквенные не любят лишних пересадок, а тепло придет быстро. Средняя полоса: 25–30 марта — идеальные сроки для посева на рассаду. Так мы выиграем 2–3 недели к началу сезона. Таблица сроков созревания для регионов Фото: Shutterstock/FOTODOM Урал и Сибирь: планируем рассадный метод на 25–30 марта. В холодном грунте семена могут загнить, а дома мы дадим им фору. Капуста (ранняя, цветная, брокколи, кольраби) Южные регионы: с 15 по 25 марта можно сеять сразу в открытый грунт. Капуста холодостойка и взойдет дружно. Средняя полоса: 20–30 марта — время для рассады. К маю получим готовые крепкие растения. Урал и Сибирь: 25–31 марта высеваем на рассаду. Не затягивайте, ранняя капуста должна уйти в грунт в оптимальные сроки, не перерастая. Свекла (на рассаду для ранней продукции) Южные регионы: 25–31 марта — смело сеем сразу в грунт под пленку или в открытый, если позволяет погода. Средняя полоса: 20–30 марта отправляем семена в кассеты на рассаду. Пересадка через месяц даст корнеплоды раньше обычного. Урал и Сибирь: 25–30 марта — только рассадный способ. В грунт свеклу пока рано, но дома она быстро наберет силу. Однолетние цветы (цинния, бархатцы, астры) Южные регионы: с 15 по 25 марта можно сеять сразу в грунт на клумбы или в рассадники. Природа сама догонит сроки. Средняя полоса: 20–30 марта — строго на рассаду. Посеянные в грунт цветы зацветут сильно позже. Урал и Сибирь: 25–31 марта — только рассада на подоконнике. Короткое лето требует, чтобы растения пришли на клумбу уже готовыми к цветению. Горох и бобы Южные регионы: с 20 марта смело сеем сразу в открытый грунт. Бобовые не боятся легких заморозков и взойдут при первой возможности. Средняя полоса: 25–31 марта — сеем в грунт, но обязательно под пленку или укрывной материал. Страховка от возвратных холодов не помешает. Урал и Сибирь: в марте эти культуры только дома на подоконнике, либо ждем 5–10 апреля. В открытый грунт пока рано, земля не готова. Главный совет: не бойтесь экспериментировать, но уважайте биологию растений. Конец марта — это время для культур, которые либо быстро стареют в стаканчиках (капуста, корнеплоды), либо требуют длительной вегетации для раннего цветения (однолетники).

Сделайте свою персональную посевную карту на ближайшие выходные и обязательно отметьте там цветы для посева во второй половине марта. Достаньте семена, проверьте грунт и помните: даже если что-то не взойдет, у вас еще для этого будет апрель.

