Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 08:09

8 культур, которые можно посеять во второй половине марта и не опоздать

Что посеять в конце марта: 8 культур для быстрого урожая
Подписывайтесь на нас в MAX

Вот и наступил тот самый момент, когда дачника уже не остановить: за окном еще может лежать снег, но на подоконниках ответственного садовода уже вовсю кипит жизнь, а в голове зреет план: как в этом году обойти соседа по урожаю? Если вы думаете, что с посевом торопиться уже поздно, спешим вас обнадежить. Конец марта — это не последний вагон, а золотое время для целого списка культур. Узнайте, что посеять в конце марта на рассаду и почему поздний посев семян в марте сулит богатый урожай.

Главная ошибка новичков — делить сезон на «ранний» и «поздний». Профессионал же смотрит на календарь шире, раздумывая о том, какие овощи можно сеять в конце марта. Сейчас наша задача — не гнаться за сверхранними томатами (которые еще и вытянутся к моменту высадки), а заложить фундамент для культур, которые либо не терпят долгого томления в стаканчиках, либо, наоборот, требуют именно этого срока, чтобы порадовать нас витаминами, когда прошлогодние запасы уже кончились, а свои огурцы еще только завязались.

Давайте разберем восемь культур, которые гарантированно успеют вырасти, дать урожай и не доставят хлопот, если посеять их во второй половине месяца.

Огурцы: если есть теплица или вы на юге

Начнем с главного фаворита дачных грядок — овоща, который можно сеять в конце марта. Тут правило работает жестко: если вы живете южнее Воронежа или являетесь счастливым обладателем отапливаемой (или хотя бы качественной поликарбонатной) теплицы, смело доставайте семена.

Для холодного грунта и нестабильной погоды посадка в марте в открытый грунт огурцов — затея рискованная. Рассада огурца растет быстро и не любит пересадок. Если посеять ее с 20 по 25 марта, к середине апреля у вас будут крепкие кустики с 2-3 настоящими листьями, готовые переселиться в теплицу. Но если вы начнете держать их на подоконнике дольше 30–35 дней, рассада перерастет, начнет болеть и потеряет иммунитет к перепадам температур.

Наш совет: сейте огурцы в торфяные стаканчики или таблетки, чтобы исключить пикировку. Выбирайте партенокарпические (самоопыляемые) гибриды для теплиц — они дадут урожай даже при плохой летной погоде для пчел.

Кабачки и патиссоны: прямо в грунт или на рассаду?

Кабачки — это та культура, которая прощает почти все ошибки, но не любит, когда тревожат ее корни. Если у вас есть возможность высадить рассаду на участок в конце апреля — начале мая (при наличии укрывного материала), то конец марта — идеальное время для посева.

Однако здесь важно разделять: для средней полосы и Сибири посев в конце марта на рассаду кабачков — оптимальный вариант. К моменту, когда минуют возвратные заморозки, у вас будут мощные кусты, которые начнут плодоносить на 2–3 недели раньше, чем посеянные прямо в грунт.

Идеальная быстрая рассада для южных регионов: если вы живете в Краснодарском крае или Крыму, в конце марта кабачки и патиссоны можно смело сеять сразу в открытый грунт под пленку. Земля уже прогрелась достаточно, и эти тыквенные быстро догонят рассадные экземпляры, минуя стресс пересадки.

Ключевой момент: сеем только набухшими семенами, заглубляя на 3–4 см. В одну лунку кладем два семечка, слабый потом удаляем. Для получения ранней продукции выбирайте кустовые формы — они быстрее вступают в плодоношение.

Капуста всех видов: цветная, брокколи, кольраби

Вот тут начинается самое интересное для тех, кто ищет, что посеять в конце марта на рассаду, чтобы получить максимальную отдачу. Капуста — культура холодостойкая, и тянуть с ней до апреля не стоит. Эта та самая быстрая рассада, которая хороша как для южных регионов, так и для средней полосы.

  • Белокочанная (ранняя): если вы хотите щи из свежей капусты уже в июле, семена должны попасть в грунт в последней декаде марта. Пикировку она переносит хорошо, но я советую сразу сеять в отдельные кассеты, чтобы не травмировать лишний раз.

  • Цветная и брокколи: эти «барышни» более капризны. Им важно не перерасти. Посев в конце марта позволит получить рассаду к началу мая, когда воздух прогреется до стабильных +12–15 °С. Цветная капуста боится даже легких заморозков, поэтому не спешите с высадкой, но и передерживать ее нельзя — головки будут мелкими.

  • Кольраби: самый быстрый и благодарный вариант. Этот «капустный репка» созревает всего за 60–70 дней. Посеяв ее сейчас, в начале июня вы уже будете похрустывать сочными сладкими стеблеплодами. Кольраби можно сеять в общий ящик, она легко пикируется.

Важно: все виды капусты — водохлебы. Рассада требует яркого света (иначе вытянется) и прохлады (идеально — +15–18 °С). Если у вас темный и жаркий подоконник, капусту лучше не сеять, либо досвечивать фитолампами.

Свекла и морковь для раннего потребления

Свекла — культура для терпеливых, но если мы говорим про поздний посев семян в марте, то речь идет именно о получении ранней пучковой продукции.

В отличие от моркови, которую действительно лучше сеять в грунт в апреле-мае, свекла отлично растет через рассаду. Сейте ее в конце марта в кассеты или неглубокие ящики. В фазе 2-3 настоящих листьев (через 3–4 недели) пересадите на грядку. Такой метод позволяет избежать прореживания и получить корнеплоды для борща на месяц раньше обычного.

Что касается моркови для раннего потребления, то ее в конце марта можно сеять прямо в грунт, как только оттает и просохнет верхний слой почвы. Выбирайте скороспелые сорта («парижская каротель», «амстердамская»). Но помните: такая морковь не лежит, ее нужно есть сразу.

Горох и бобы: витамины с грядки в июне

Хотите, чтобы ваши внуки или дети в конце июня сами бежали на грядку за горошком, а не в магазин за чипсами? Самое время заняться бобовыми.

Конец марта — идеальный срок для посева гороха и бобов в открытый грунт в южных регионах и в теплицы — в более холодных. Эти культуры абсолютно не боятся небольших заморозков (горох выдерживает до −4 °С). Семена прорастают уже при +2–5 °С.

Секрет богатого урожая — замачивание. Залейте горох водой на 12–15 часов, смените воду и дождитесь появления крошечных корешков. Сейте сразу же во влажную землю. Лучше делать это не в одну длинную борозду, а в траншеи глубиной 5–6 см, пролитые фитоспорином. Ранний посев позволяет уйти от главного врага гороха — гороховой плодожорки, которая активизируется позже, к моменту цветения поздних сортов.

Однолетние цветы: цинния, бархатцы, астры

Дача — это не только гастрономия, но и эстетика. Чтобы клумбы не пустовали в ожидании лета, сейчас самое время заняться цветами для посева во второй половине марта.

Лучшие кандидаты для посева сейчас:

  • цинния (майоры): растет быстро. Посеянная в конце марта, к началу июня зацветет пышным шаром. Но не переносит даже легких заморозков, высаживайте только при уверенном тепле;

  • бархатцы (тагетес): настоящие трудяги. Сейчас сеем на рассаду, чтобы в мае получить цветущие кустики. Хороши не только красотой, но и фитонцидами — оздоравливают почву и отпугивают вредителей;

  • астры (каллистефус): главные цветы для срезки. Их посев в конце марта — классика. Астры подвержены фузариозу, берите свежий грунт и пролейте марганцовкой.

В отличие от овощей, рассаду цветов не нужно сильно пичкать азотом, иначе они будут «жировать» в ущерб цветению.

Зелень на подоконнике и в теплице

Зелень на подоконнике и в теплице

Не у всех есть возможность высаживать рассаду в грунт в марте, но это не повод сидеть без дела. Если вы живете в регионе, где земля еще мерзлая, устройте «зеленый конвейер» у себя дома, на подоконнике:

  • базилик: с увеличением светового дня перестанет капризничать и выдаст ароматные кустики к шашлыкам;

  • салат и рукола: сейте каждые 10 дней в длинные контейнеры, через месяц срежете витаминную бомбу;

  • петрушка и укроп: замочите семена в горячей воде (около 50 °С) на 20 минут, чтобы смыть эфирные масла, всходы появятся через 5–7 дней.

В отапливаемых теплицах в конце марта сеют шпинат, листовую горчицу и кресс-салат. Они успеют дать урожай до высадки томатов и перцев.

Таблица сроков созревания для регионов

Чтобы вам было проще ориентироваться, мы составили наглядное пособие, заменив строгую таблицу со сроками посева семян в марте в более удобный формат шпаргалки. Здесь нет места путанице: просто выбираете свою культуру и смотрите, что делать с ней именно в вашем регионе.

  1. Огурцы (для теплицы)

    Южные регионы: конец марта — самое время сеять сразу в грунт под дуги или пленку. Земля уже готова принять семена.

    Средняя полоса (Подмосковье и область): с 25 по 30 марта отправляем семена на рассаду. К моменту высадки в теплицу получим крепкие кустики.

    Урал и Сибирь: 20–25 марта — старт рассады, но обязательно с досветкой. Света в окнах еще маловато, фитолампа здесь будет лучшим помощником.

  2. Кабачки и патиссоны

    Южные регионы: с 20 марта смело сеем прямо в открытый грунт. Эти тыквенные не любят лишних пересадок, а тепло придет быстро.

    Средняя полоса: 25–30 марта — идеальные сроки для посева на рассаду. Так мы выиграем 2–3 недели к началу сезона.

  3. Урал и Сибирь: планируем рассадный метод на 25–30 марта. В холодном грунте семена могут загнить, а дома мы дадим им фору.

  4. Капуста (ранняя, цветная, брокколи, кольраби)

    Южные регионы: с 15 по 25 марта можно сеять сразу в открытый грунт. Капуста холодостойка и взойдет дружно.

    Средняя полоса: 20–30 марта — время для рассады. К маю получим готовые крепкие растения.

    Урал и Сибирь: 25–31 марта высеваем на рассаду. Не затягивайте, ранняя капуста должна уйти в грунт в оптимальные сроки, не перерастая.

  5. Свекла (на рассаду для ранней продукции)

    Южные регионы: 25–31 марта — смело сеем сразу в грунт под пленку или в открытый, если позволяет погода.

    Средняя полоса: 20–30 марта отправляем семена в кассеты на рассаду. Пересадка через месяц даст корнеплоды раньше обычного.

    Урал и Сибирь: 25–30 марта — только рассадный способ. В грунт свеклу пока рано, но дома она быстро наберет силу.

  6. Однолетние цветы (цинния, бархатцы, астры)

    Южные регионы: с 15 по 25 марта можно сеять сразу в грунт на клумбы или в рассадники. Природа сама догонит сроки.

    Средняя полоса: 20–30 марта — строго на рассаду. Посеянные в грунт цветы зацветут сильно позже.

    Урал и Сибирь: 25–31 марта — только рассада на подоконнике. Короткое лето требует, чтобы растения пришли на клумбу уже готовыми к цветению.

  7. Горох и бобы

    Южные регионы: с 20 марта смело сеем сразу в открытый грунт. Бобовые не боятся легких заморозков и взойдут при первой возможности.

    Средняя полоса: 25–31 марта — сеем в грунт, но обязательно под пленку или укрывной материал. Страховка от возвратных холодов не помешает.

    Урал и Сибирь: в марте эти культуры только дома на подоконнике, либо ждем 5–10 апреля. В открытый грунт пока рано, земля не готова.

    Главный совет: не бойтесь экспериментировать, но уважайте биологию растений. Конец марта — это время для культур, которые либо быстро стареют в стаканчиках (капуста, корнеплоды), либо требуют длительной вегетации для раннего цветения (однолетники).

Сделайте свою персональную посевную карту на ближайшие выходные и обязательно отметьте там цветы для посева во второй половине марта. Достаньте семена, проверьте грунт и помните: даже если что-то не взойдет, у вас еще для этого будет апрель.

Ранее мы рассказывали про 10 раннеспелых сортов овощей — и это не томаты или перцы.

садоводство
весна
советы
рассада
семена
овощи
зелень
лайфхаки
Виктория Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оренбуржец похитил украшения из церкви, чтобы погасить кредит
Мединский заявил о возвращении российской культуры на мировую арену
«Блэкаут назло России»: Захарова раскрыла, чем закончится флешмоб Европы
В Белом доме раскрыли, прекратят ли США удары по Ирану на время переговоров
В Госдуме предрекли распад интернета на сегменты
Что известно о ситуации внутри НАТО из-за поддержки Рютте ударов по Ирану
«Самооскопление»: Захарова жестко прошлась по главе ЕК после ее заявления
«Пустил пыль в глаза»: в Европе предупредили о лжи Трампа по Ирану
Колумбиец приехал в Приморье торговать наркотиками и поплатился
В России может появиться новый вид подразделений вооруженных сил
Росавиация «закрыла» небо над Калугой
На Калужско-Рижской линии случился коллапс
Что известно о прилете БПЛА по Кронштадту
Известный магазин одежды и обуви закроет около 150 точек в России
Госдеп «влил» более миллиона долларов в русскоязычные паблики Украины
Пользователи массово жалуются на сбой в работе крупного банка
Азаров назвал три страны, которые должны определять будущее мира
Премьер Японии назвала события вокруг Ирана войной, но тут же исправилась
Стало известно, где похоронят депутата Швыткина
Иран назвал единственный залог стабильных цен на нефть
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.