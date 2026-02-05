Какие огурцы и томаты посадить: выбор для круглогодичного урожая

Садоводам и дачникам самое время заняться подготовкой к новому сезону. Выбираем сорта томатов и огурцов уже сейчас, чтобы весной не метаться в поисках семян и точно знать, что окажется на грядках. От правильного выбора зависит половина успеха вашего огорода.

Огурцы с длительным плодоношением

Для непрерывного урожая обратите внимание на эти сорта, особенно с пометкой F1, означающей гибрид первого поколения, — они отличаются высокой урожайностью и устойчивостью к вредителям. «Зозуля F1» — один из самых надежных гибридов, который дает огурцы с ранней весны до поздней осени. «Герман F1» — голландская селекция с впечатляющей урожайностью и устойчивостью к болезням. «Кураж F1» — настоящий рекордсмен по продолжительности отдачи плодов, формирует до 10 завязей в каждом узле.

Томаты, которым не страшна погода

Среди помидоров есть настоящие бойцы, готовые плодоносить в любых условиях.

«Де Барао» — проверенный десятилетиями сорт, который переживет и жару, и резкое похолодание.

«Бычье сердце» — крупноплодный красавец с отличным иммунитетом к температурным перепадам.

«Санька» — ультраранний и неприхотливый, идеален для непредсказуемого климата.

Новинки для настоящих энтузиастов

Хотите удивить соседей? Попробуйте новые сорта огурцов:

«Сибирская гирлянда F1» поражает количеством завязей — до 400 огурчиков с куста.

«Барабулька F1» дает стабильный урожай даже в тени.

Из томатов присмотритесь к:

«Малиновому чуду» — плоды достигают 700 граммов;

«Золотым куполам» — необычный желтый сорт с медовым вкусом.

Когда мы выбираем сорта томатов и огурцов для нового сезона осознанно, учитывая климат и особенности участка, результат всегда превосходит ожидания. Пусть ваш новый сезон будет урожайным и радостным!

