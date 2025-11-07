Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 19:32

«Таких людей не делают»: сын Газманова о последней встрече с Николаевым

Сын Газманова восхитился талантом Николаева во время последней встречи

Родион Газманов Родион Газманов Фото: NEWS.ru

Одна из последних моих встреч с телеведущим Юрием Николаевым состоялась во время записи проекта «Честное слово», сообщил певец Родион Газманов. По воспоминаниям артиста, которые приводит VOICE, тогда его восхитило умение покойного Николаева выражать свои мысли. Газманов-младший уверен, что «таких людей просто не делают».

Одна из последних встреч была, когда он приезжал ко мне домой с проектом «Честное слово» и интервьюировал меня и отца. <...> То, как он выражал свои мысли, то, как он говорил, то, как он каждому своему слову мог придать невероятный вес. Таких людей не делают уже на самом деле, просто не делают, — заявил певец.

Музыкальная карьера Родиона Газманова фактически началась после участия в программе «Утренняя почта», которую вел Николаев. Именно там прозвучала его известная песня «Люси». По воспоминаниям Газманова-младшего, после этого выступления он проснулся знаменитым.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Николаев излучал искреннюю доброту. Он признался, что болезненно воспринял новость о кончине коллеги. По словам Швыдкого, покойный телеведущий умел работать с детьми как никто другой.

