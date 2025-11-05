Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 11:31

«Лучился добром»: Швыдкой поделился воспоминаниями о Юрии Николаеве

Швыдкой: Юрий Николаев радовал миллионы зрителей своим творчеством

Михаил Швыдкой Михаил Швыдкой Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Творчество народного артиста России Юрия Николаева дарило счастье многомиллионной аудитории, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с ТАСС. Он охарактеризовал артиста как человека, который излучал искреннюю доброту.

Швыдкой признался, что новость о кончине коллеги стала для него глубоко болезненной, поскольку они были давними знакомыми и вместе учились в ГИТИСе. Он подчеркнул уникальный дар Николаева работать с детской аудиторией, отмечая, что расположение маленьких зрителей можно заслужить только подлинной душевной теплотой.

В этом смысле он удивительно работал с детьми, это очень непросто. Дети доверяют только тому, кто искренне излучает добро, а Юра лучился добром, — рассказал Швыдкой.

По его словам, в последний период жизни артисту было трудно продолжать профессиональную деятельность. При этом он выразил признательность руководству Первого канала за постоянное вовлечение Николаева в новые проекты, что стало для того мощной поддержкой и «глотком воздуха». Швыдкой заключил, что уход таких талантливых и светлых людей, как Юрий Николаев, является невосполнимой утратой.

О смерти Юрия Николаева ранее сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Телеведущий ушел из жизни на 77-м году.

Россия
Юрий Николаев
Михаил Швыдкой
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КНДР направила тысячи военных в зону СВО
Раскрыто, почему дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме
Стало известно, как новые санкции отразились на экспорте российской нефти
Врач объяснила, какие продукты помогут поддержать иммунитет
«Прощай, Юра»: российские звезды скорбят по Николаеву
В России появятся детские сим-карты
Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Стали известны имена лучших исполнителей 2025 года
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского завершился в Великом Новгороде
В Госдуме назвали сумму предельной выплаты по больничному
Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей
Марочко раскрыл, что происходит в Северске
На Украине дети остались без уроков физкультуры из-за ТЦК
В Госдуме допустили скорый допуск россиян в командных видах спорта
Марочко раскрыл детали продвижения российских войск в районе Северска
Экономист рассказал, какой группе россиян увеличат пенсии в декабре
Американская компания зарегистрировала в России товарные знаки
Китай принял решение по пошлинам на товары из США
В МИД России высказались о действиях США вблизи Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.