«Лучился добром»: Швыдкой поделился воспоминаниями о Юрии Николаеве

Творчество народного артиста России Юрия Николаева дарило счастье многомиллионной аудитории, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с ТАСС. Он охарактеризовал артиста как человека, который излучал искреннюю доброту.

Швыдкой признался, что новость о кончине коллеги стала для него глубоко болезненной, поскольку они были давними знакомыми и вместе учились в ГИТИСе. Он подчеркнул уникальный дар Николаева работать с детской аудиторией, отмечая, что расположение маленьких зрителей можно заслужить только подлинной душевной теплотой.

В этом смысле он удивительно работал с детьми, это очень непросто. Дети доверяют только тому, кто искренне излучает добро, а Юра лучился добром, — рассказал Швыдкой.

По его словам, в последний период жизни артисту было трудно продолжать профессиональную деятельность. При этом он выразил признательность руководству Первого канала за постоянное вовлечение Николаева в новые проекты, что стало для того мощной поддержкой и «глотком воздуха». Швыдкой заключил, что уход таких талантливых и светлых людей, как Юрий Николаев, является невосполнимой утратой.

О смерти Юрия Николаева ранее сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Телеведущий ушел из жизни на 77-м году.