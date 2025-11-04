Умер телеведущий Юрий Николаев

Телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни, написал в Telegram-канале народный артист России Николай Цискаридзе. Он признался, что испытывает горечь от такой новости.

Юрий Николаев ушел на небеса, — написал Цискаридзе.

Родственники телеведущего в беседе с ТАСС подтвердили печальную новость. Однако причину смерти раскрывать не стали.

Николаев по праву считался одним из символов отечественного телеэкрана. Он стал создателем и бессменным лицом знаковых телевизионных проектов, таких как «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. В 1970 году окончил ГИТИС в Москве, получив специальность актера театра и кино. С 1973 года начал работать на Центральном телевидении СССР, сначала внештатно, а с 1975 года — штатным диктором.

