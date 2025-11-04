Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 20:58

Умер телеведущий Юрий Николаев

Цискаридзе сообщил о смерти телеведущего Юрия Николаева

Юрий Николаев Юрий Николаев Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни, написал в Telegram-канале народный артист России Николай Цискаридзе. Он признался, что испытывает горечь от такой новости.

Юрий Николаев ушел на небеса, — написал Цискаридзе.

Родственники телеведущего в беседе с ТАСС подтвердили печальную новость. Однако причину смерти раскрывать не стали.

Николаев по праву считался одним из символов отечественного телеэкрана. Он стал создателем и бессменным лицом знаковых телевизионных проектов, таких как «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. В 1970 году окончил ГИТИС в Москве, получив специальность актера театра и кино. С 1973 года начал работать на Центральном телевидении СССР, сначала внештатно, а с 1975 года — штатным диктором.

Ранее ушел из жизни российский актер театра и кино Иван Безбородов. Он снялся почти в 20 кинопроектах и телесериалах, среди которых «Дорожный патруль», «Морские дьяволы» и «Тайны следствия». Его последней работой стало участие в 16-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей».

Юрий Николаев
телеведущие
смерти
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Красивая и яркая жизнь»: телеведущая Лазарева о смерти Николаева
Путин наградил инженеров-создателей «Буревестника» и «Посейдона»
Прощай, легенда телевидения: самые яркие кадры из жизни Юрия Николаева
Стала известна причина смерти телеведущего Юрия Николаева
Путин оценил разработку «Посейдона» и «Буревестника»
Экс-соведущая Николаева трогательно отреагировала на его смерть
В ФРГ захотели запретить импорт стали из России в ЕС
Стало известно о новых пострадавших при обстреле ВСУ Горловки
В Раде признали потерю ВСУ Красноармейска и Димитрова
Баскетболист «ЦСКА-Юниора» получил черепно-мозговую травму после избиения
Сенат США в 14-й раз отклонил финансирование правительства
«Спрятала труп в диван»: россиянка убила дочь и сбежала, что известно
«Женщина всей моей жизни»: Роналду впервые открыл подробности предложения
На Украине таксиста оштрафовали за русский язык
В Европе пошли навстречу российским инвесторам
«Никто не забывает»: немецкий дирижер раскрыл, как речь Путина поразила ФРГ
«Катастрофичная ответка» Украины: ситуация на фронтах СВО вечером 4 ноября
Умер телеведущий Юрий Николаев
Манул Шу удивил посетителей зоопарка своим осенним преображением
На Западе предупредили Европу о рисках конфликта с Россией
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября
Регионы

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.