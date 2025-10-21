Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 17:28

Актер из «Улиц разбитых фонарей» умер, не дожив до 40 лет

Актер Иван Безбородов скончался в возрасте 39 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский актер театра и кино Иван Безбородов ушел из жизни в сентябре, сообщает портал «Кино-театр.ру», отмечая, что о смерти актера стало известно лишь сейчас. Артист не дожил всего несколько дней до своего 40-летнего юбилея, который должен был отметить 1 октября.

Безбородов был выпускником Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, которую окончил в 2008 году. С 2007 года артист состоял в труппе Малого драматического театра — Театра Европы. За свою профессиональную карьеру он принял участие почти в 20 кинопроектах и телесериалах.

Зрителям актер запомнился по ролям в таких популярных сериалах, как «Дорожный патруль», «Морские дьяволы» и «Тайны следствия». Его последней работой стало появление в 16-м сезоне «Улиц разбитых фонарей», где он сыграл фокусника Сергея Николаева.

Ранее сообщалось, что французская актриса и писательница Мартина Брошар умерла в возрасте 81 года. Она известна ролями в таких фильмах, как «Украденные поцелуи». Брошар оставила сцену несколько лет назад и скончалась в своей резиденции в Морлупо, недалеко от Рима. После дебюта во Франции Мартина переехала в Италию в 1970 году и продолжила там свою творческую деятельность.

Россия
актеры
смерти
артисты
звезды
