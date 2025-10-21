Актер из «Улиц разбитых фонарей» умер, не дожив до 40 лет Актер Иван Безбородов скончался в возрасте 39 лет

Российский актер театра и кино Иван Безбородов ушел из жизни в сентябре, сообщает портал «Кино-театр.ру», отмечая, что о смерти актера стало известно лишь сейчас. Артист не дожил всего несколько дней до своего 40-летнего юбилея, который должен был отметить 1 октября.

Безбородов был выпускником Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, которую окончил в 2008 году. С 2007 года артист состоял в труппе Малого драматического театра — Театра Европы. За свою профессиональную карьеру он принял участие почти в 20 кинопроектах и телесериалах.

Зрителям актер запомнился по ролям в таких популярных сериалах, как «Дорожный патруль», «Морские дьяволы» и «Тайны следствия». Его последней работой стало появление в 16-м сезоне «Улиц разбитых фонарей», где он сыграл фокусника Сергея Николаева.

