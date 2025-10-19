Умерла победившая лейкемию французская актриса

Умерла французская актриса и писательница Мартина Брошар, снявшаяся в фильме «Украденные поцелуи», передает TerniToday. На момент смерти ей был 81 год. Актрисы не стало 18 октября. Причины смерти знаменитости не раскрываются. Известно лишь, что в 2003 году у Брошар диагностировали лейкемию.

Она скончалась в своей резиденции в Морлупо, недалеко от Рима, оставив сцену несколько лет назад, — сказано в сообщении.

Брошар была актрисой, певицей и писательницей. После дебюта во Франции она переехала в Италию в 1970 году. Брошар сыграла вместе с Орнеллой Мути в «Монахинях из Сант-Арканджело», с Аленом Делоном — в «Плюшевом мишке» и с Роми Шнайдер — в «Женщине в окне». Актриса также написала сборники сказок и записала музыкальный альбом.

Ранее скончался основатель и бас-гитарист американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс. Ему было 48 лет. Музыканты выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного, отметив его вклад в творчество группы. Участники коллектива добавили, что коллега был не просто бас-гитаристом, а настоящим волшебником. Точная причина смерти пока не разглашается.