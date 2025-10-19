Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 05:37

Умер бас-гитарист легендарной американской группы

Бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс скончался на 49-м году жизни

Фото: Dave Safley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основатель и бас-гитарист американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс скончался на 49-м году жизни, об этом сообщили на официальной странице коллектива в соцсети. Музыканты выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного, подчеркнув его неоценимый вклад в творчество группы.

Сегодня мы потеряли нашего брата. Сэм Риверс был не просто нашим бас-гитаристом – он был настоящим волшебником. С первой же ноты, которую мы сыграли вместе, Сэм привнес в музыку свет и ритм, которые невозможно заменить, — указано в сообщении.

Участники группы охарактеризовали Риверса как уникального человека, который встречается раз в жизни. Его назвали настоящей легендой.

Точная причина смерти музыканта пока не разглашается. Сэм Риверс был одним из основателей Limp Bizkit, созданной в 1994 году в Джэксонвилле, Флорида. Вместе с группой он записал все студийные альбомы и участвовал в мировых турне, став одним из наиболее узнаваемых бас-гитаристов в жанре ню-метал.

Ранее в возрасте 86 лет ушла из жизни британская актриса Саманта Эггар, известная своими работами в таких фильмах, как «Коллекционер», «Доктор Дулиттл» и «Выводок» Дэвида Кроненберга. Официальная причина смерти не разглашается, но известно, что последние пять лет актриса страдала от серьезного заболевания.

