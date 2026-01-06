Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 05:50

Трамп назвал четырех политиков, которые войдут в группу США по Венесуэле

Трамп включил Вэнса с Рубио и Хегсета с Миллером в группу США по Венесуэле

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп определил состав рабочей группы, которая будет контролировать вовлеченность Соединенных Штатов в венесуэльские дела. В нее войдут высокопоставленные члены администрации — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, передает NBC News.

Администрация США формирует специальный орган для координации своих действий после недавней военной операции в Венесуэле, захвата президента Николаса Мадуро и последующей эскалации ситуации. Трамп подчеркнул, что, несмотря на создание группы, главную ответственность за американскую политику в отношении Венесуэлы несет лично он.

Это общая группа. У них всех есть свои разнообразные компетенции, — указал президент.

Ранее американский президент отметил, что новые выборы в Венесуэле в течение ближайших 30 дней невозможны. По его словам, страну необходимо сначала восстановить, чтобы люди смогли проголосовать.

До этого стало известно, что в результате удара США по Венесуэле был разрушен жилой дом в бедном районе Каракаса. По свидетельствам очевидцев, в здании не было военных объектов.

