18 октября 2025 в 10:00

Ушла из жизни номинированная на «Оскар» актриса

На 87-м году жизни скончалась британская актриса Саманта Эггар

Саманта Эггар в фильме «Коллекционер» Саманта Эггар в фильме «Коллекционер» Фото: HGlobal Look PressA/imago stock&people/

В возрасте 86 лет ушла из жизни британская актриса Саманта Эггар, известная своими работами в таких фильмах, как «Коллекционер», «Доктор Дулиттл» и «Выводок» Дэвида Кроненберга, передает Los Angeles Times. Официальная причина смерти не разглашается, но известно, что последние пять лет актриса страдала от серьезного заболевания.

Моя мама умерла в среду (15 октября. — NEWS.ru) вечером. Мирно и тихо, в окружении семьи. Я была рядом с ней, держала ее за руку и говорила, как сильно ее люблю, — рассказала дочь актрисы.

Саманта Эггар сделала свои первые шаги в актерской карьере, выступив на сцене в спектакле «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Ее талант был замечен в 1961 году, когда она играла на сцене Королевского театра в Лондоне, и вскоре после этого ей предложили роль в фильме «Дикие и жаждущие».

Актриса снималась в кино с 1960-х по 1990-е годы. Ее актерская игра была отмечена наградой Каннского кинофестиваля как лучшая женская роль в фильме «Коллекционер», который снял Уильям Уайлер. Кроме того, она получила премию «Золотой глобус» и также была номинирована на «Оскар».

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова ушла из жизни на 78-м году. Актриса более 58 лет посвятила творческой деятельности в Горьковском театре кукол. Среди ее заметных ролей — Фея в «Золушке», Лиса Алиса в «Золотом ключике» и другие яркие образы.

