Евросоюз резко сократил поток беженцев за год Welt: число заявлений о предоставлении убежища в ЕС снизилось в 2025 году

Число заявлений о предоставлении убежища в странах Евросоюза сократилось примерно на одну пятую в 2025 году, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на отчет Еврокомиссии. Как отметила газета, подобная тенденция связана с уменьшением числа просителей из Сирии.

По предварительным данным, с начала января до середины декабря 2025 года в 27 странах ЕС, а также в Швейцарии и Норвегии было зарегистрировано порядка 780 200 ходатайств. Лидерами по числу заявлений стали Германия (около 149 100), Франция (148 600), Испания (137 300) и Италия (125 800).

Ранее сообщалось, что в Германии фиксируется рекордное число попыток въезда мигрантов по поддельным визам, полученным обманным путем. По информации источника, все чаще используются документы, которые выдавались на основании ложных сведений. На первый взгляд они кажутся законными, но фактически оформлены нечестно.

До этого Европарламент совместно с Советом ЕС объявили о достижении соглашения, касающегося формирования списка «безопасных стран». Этот шаг позволит ужесточить условия предоставления убежища для граждан определенных государств, среди которых оказались Украина и Молдавия.