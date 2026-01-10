Россиянин накинулся на полицейского со шваброй СК возбудил дело после нападения на полицейских в Петербурге

Уголовное дело завели на 30-летнего мужчину, который попытался ударить полицейского шваброй в Санкт-Петербурге, сообщили в городском управлении МВД. По статье «Применение насилия в отношении представителей власти» ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, 8 января 2026 года мужчина, находясь в отделе полиции Невского района, нанес удар дежурному по голове, причинив телесные повреждения. На следующий день он вновь находился в том же ОВД, где угрожал участковому уполномоченному и пытался ударить его шваброй, однако был остановлен. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого житель Хабаровска был задержан за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Суд избрал для нападавшего меру пресечения в виде домашнего ареста. Инцидент произошел во время процедуры изъятия автомобиля. На мужчину заведено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

