Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 18:56

Ресторанный «маньяк» избил девушку в элитном баре Москвы и попал на видео

Москвич избил девушку на первом свидании в элитном баре и попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Москвичка заявила о нападении во время свидания в элитном ресторане, сообщил Telegram-канал «112». По словам девушки, кавалер по имени Эльвин внезапно ударил ее во время встречи в баре «Луч». Она подчеркнула, что персонал заведения не вмешался в конфликт.

Знаете, как дверь ногой выбивают? Мне так же прилетело. Я сидела, а он мне с ноги как дал по лицу — голова откинулась, — рассказала пострадавшая.

Девушка добавила, что мужчина давно посещает этот ресторан, его «все знают». Две другие москвички сообщили, что Эльвин давал им пощечины и угрожал после свиданий. По словам женщин, у него «проблемы с головой».

Ранее 85-летняя жительница Тулы умерла после встречи с 33-летним мужчиной. Свидание, которое состоялось после знакомства в приложении, перетекло в секс, но в итоге закончилось конфликтом. Кавалер избил пенсионерку и ушел.

До этого москвичку избил новый знакомый из интернета. Во время свидания он набросился на гостью, заставил ее связать саму себя, после чего несколько раз ударил ножом в шею. Закончив издевательства, мужчина перевел себе через телефон жертвы 100 тыс. рублей.

свидания
избиения
рестораны
бары
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Общественный резонанс побудил СКР проверить снос ВНИИБ
Снежный коллапс в Москве: как столица переживает снегопад 9 января
Внук Пугачевой оправдал свои ошибки на английском языке одним диагнозом
Зеленский нарвался, отмщение «Орешником», эпопея Долиной: что будет дальше
Актеры сериала «Солдаты» застряли в снежной пробке
Борьба с «наливайками»: что сделали в Вологде, закроют ли по всей России
«По шаблону Бандеры»: в Италии отменили выступления Захаровой, что известно
Американский самолет с неизвестными дипломатами прилетел в Венесуэлу
В Британии могут запретить Х из-за откровенных дипфейков с Кейт Миддлтон
В Мадриде закрыли ресторан, где под видом утки подавали уличных голубей
Вооруженные погромщики в Иране пролили кровь силовиков
«Думает, гамбургер»: Каллас преподали урок физики после слов об «Орешнике»
Озвучены шансы присоединения Гренландии к США
Между Гомелем и Россией возникли проблемы с авиасообщением
Участникам беспорядков в Тегеране пригрозили смертной казнью
Подросток расправился с родителями, чтобы убить Трампа
Погромы в Иране обернулись смертью невинного ребенка
Россиянам объяснили, грешно ли гадать в Святки
Известный тренер преподал россиянам урок алкогольного этикета
В Лондоне превратят в музей дом, где рос Боуи
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.