Ресторанный «маньяк» избил девушку в элитном баре Москвы и попал на видео Москвич избил девушку на первом свидании в элитном баре и попал на видео

Москвичка заявила о нападении во время свидания в элитном ресторане, сообщил Telegram-канал «112». По словам девушки, кавалер по имени Эльвин внезапно ударил ее во время встречи в баре «Луч». Она подчеркнула, что персонал заведения не вмешался в конфликт.

Знаете, как дверь ногой выбивают? Мне так же прилетело. Я сидела, а он мне с ноги как дал по лицу — голова откинулась, — рассказала пострадавшая.

Девушка добавила, что мужчина давно посещает этот ресторан, его «все знают». Две другие москвички сообщили, что Эльвин давал им пощечины и угрожал после свиданий. По словам женщин, у него «проблемы с головой».

Ранее 85-летняя жительница Тулы умерла после встречи с 33-летним мужчиной. Свидание, которое состоялось после знакомства в приложении, перетекло в секс, но в итоге закончилось конфликтом. Кавалер избил пенсионерку и ушел.

До этого москвичку избил новый знакомый из интернета. Во время свидания он набросился на гостью, заставил ее связать саму себя, после чего несколько раз ударил ножом в шею. Закончив издевательства, мужчина перевел себе через телефон жертвы 100 тыс. рублей.