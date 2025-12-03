Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Туле 85-летняя пенсионерка умерла после секса на свидании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
85-летняя жительница Тулы умерла после встречи с 33-летним мужчиной, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Свидание, которое состоялось после знакомства в приложении, перетекло в секс, но в итоге закончилось конфликтом. Кавалер избил пенсионерку и ушел.

Между мужчиной и его знакомой произошел словесный конфликт, в результате которого он нанес ей несколько ударов своей рукой по голове и телу, — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала Baza, пострадавшую доставили в больницу, где она рассказала о случившемся. Однако вскоре она скончалась от травм. Силовики задержали подозреваемого. На допросе, узнав о смерти женщины, он признал вину. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее москвичка отправилась в гости к новому знакомому из интернета, который позже заставил ее связать саму себя, после чего несколько раз ударил ножом в шею. Закончив издевательства, он перевел себе через телефон жертвы 100 тыс. рублей.

В США до этого 76-летний пенсионер скончался после падения по пути на свидание с интернет-знакомой. Как выяснилось позже, его виртуальная собеседница оказалась чат-ботом, созданным на основе искусственного интеллекта.

