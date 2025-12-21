«Нездоровый ажиотаж»: очередной концерт Долиной отменили РИАН: концерт Долиной отменили в Туле из-за ажиотажа вокруг ее имени

Запланированный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Туле не состоится. Организаторы приняли решение об отмене мероприятия, сославшись на повышенное внимание к персоне певицы, сообщил РИА Новости директор компании-организатора концерта Владислав Серенко.

Юбилейный концерт под названием «В кругу друзей» был намечен на 4 января и должен был пройти в Доме культуры «Туламашзавод». Однако сначала продажа билетов на мероприятие была остановлена, а затем последовала официальная отмена. К моменту отмены было продано 380 билетов из 724 имевшихся в наличии.

Концерт отменен в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки, — заявил Серенко.

Долина находится в центре внимания в связи с судебным процессом о принадлежности квартиры в Москве. Артистка оспаривала сделку по продаже недвижимости Полине Лурье, утверждая, что стала жертвой мошенников. Изначально суды трех инстанций удовлетворили иск Долиной, вернув ей право собственности. Однако Верховный суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу адвоката Лурье, отменил предыдущие решения и окончательно признал покупательницу собственником спорной квартиры.

Ранее сообщалось, что имя Долиной исчезло из списка участников концерта, посвященного 90-летию актрисы Людмилы Гурченко. Организаторы мероприятия отмечали, что изменения связаны с его переносом.