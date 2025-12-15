Новый год-2026
15 декабря 2025 в 16:53

Собчак призналась в свидании с «молодым и симпатичным» хоккеистом

Собчак рассказала, что хоккеист Буре на свидании предложил смотреть лучшие голы

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Журналистка Ксения Собчак рассказала на своем YouTube-канале, что за ней ухаживал хоккеист Павел Буре. По ее словам, на романтическом свидании спортсмен предложил посмотреть все его лучшие голы. Телеведущая подчеркнула, что на тот момент ничего не знала о хоккее, а Буре воспринимала лишь как «молодого и симпатичного чувака в мышцах».

Ухаживал за мной Паша Буре. Все красиво, романтично, горит камин, свечи. Обстановка суперромантическая, большой экран. <…> И он говорит: «Давай посмотрим мои лучшие голы». И дальше два часа: «А смотри, как я, классно же», — сказала Собчак.

Ранее журналистка с размахом отметила свой 44-й день рождения, собрав десятки гостей. Ведущей вручили люксовые вещи, украшения и аксессуары. Среди подарков оказалось ожерелье, выполненное из розового золота высшей пробы. Украшение от Hermes обошлось дарителю в 2 млн рублей.

Кроме того, Собчак поделилась фотографиями двух роскошных колец в форме коней от бренда Liza Borzaya общей стоимостью почти 6 млн рублей. В подписи к посту она также с иронией обыграла свои ассоциации с лошадью, отметив, что готовится к «своему» году по китайскому гороскопу.

