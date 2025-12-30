Собчак оценила роман Пересильд и Дмитриенко

Отношения актрисы Анны Пересильд и певца Вани Дмитриенко могут оказаться пиар-романом, намекнула в своей программе на YouTube телеведущая Ксения Собчак. В ходе обсуждения личной жизни молодых артистов журналистка отметила, что это ее «интуитивное ощущение».

У меня есть интуитивное ощущение, что с Аней Пересильд это все-таки какая-то история такая… слишком прекрасно, — сказала Собчак.

Гости программы интерпретировали слова Собчак как намек на возможный пиар-роман между актрисой и певцом. В то же время продюсер Андрей Фомин, также принявший участие в выпуске, выразил противоположную точку зрения, заявив, что считает отношения Пересильд и Дмитриенко искренними. По словам Фомина, между молодыми людьми «все там очень хорошо». Он также отметил, что 16-летней актрисе было бы сложно «играть пиар-роман».

Ранее актриса Юлия Пересильд впервые высказалась о «романе» дочери с Дмитриенко, охарактеризовав это как «творческую дружбу». По словам знаменитости, сейчас молодые артисты проходят испытание популярностью. Мать Анны Пересильд пожелала им сохранить себя во всей этой суете, указав на их талант и трудолюбие.