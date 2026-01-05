Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 20:28

Шайба залетела в нижнее белье хоккеиста и вынудила его раздеться

Хоккеист «Данбери» разделся на льду, чтобы достать шайбу из нижнего белья

Хоккеист «Данбери Хет-Трикс» из американской хоккейной лиги перспективных игроков FPHL Кадин Феннел был вынужден частично раздеться прямо на льду, чтобы достать шайбу, залетевшую ему в нижнее белье, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Необычный инцидент произошел во время матча.

На кадрах видно, как спортсмен сначала тщетно пытается ее вытащить, а затем решается снять шорты, после чего снаряд падает на лед. После этого игрок продемонстрировал шайбу болельщикам, а затем откатил за пределы ледовой площадки.

Ранее российский форвард команды «Виннипег Джетс» Никита Чибриков нанес травму нападающему «Сан-Хосе Шаркс» Маклину Селебрини в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В первом периоде спортсмен случайно попал канадцу клюшкой по лицу и сломал ему зуб.

До этого нападающий Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом во время встречи «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Россиянин встретил финского форварда Вилле Койвунена в средней зоне и уверенным хитом свалил его с ног.

