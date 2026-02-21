Житель Кузбасса устроил фаер-шоу у отдела полиции по заданию мошенников

В городе Топки Кемеровской области задержан 21-летний местный житель, обвиняемый в поджоге служебного автомобиля у отдела полиции, рассказали в управлении СК по региону. Молодой человек действовал по указанию зарубежных мошенников, которые ранее похитили у него 43 тыс. рублей и пообещали вернуть их за совершение диверсии.

Следствие установило, что кураторы перевели фигуранту 500 рублей на покупку горючей жидкости, а сам процесс поджога он снимал на видео для отчета. Попытка скрыться с места преступления не удалась, поджигателя передали в руки сотрудников полиции.

Очевидцами противоправные действия обвиняемого были пресечены, — добавили в органах.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в умышленном повреждении имущества путем поджога, а в его квартире проведен обыск с изъятием техники. Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, продолжая устанавливать личности организаторов преступления.

Ранее киберпреступники довели до полупсихозного состояния мужчину, который взорвал сотрудников ДПС на юге Москвы. Психиатр Василий Шуров заявил, что подрывник, вероятно, не контролировал свои действия, так как несколько дней подвергался воздействию специалистов.