Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 14:21

Житель Кузбасса устроил фаер-шоу у отдела полиции по заданию мошенников

Мошенники заставили жителя Кемеровской области сжечь полицейский автомобиль

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В городе Топки Кемеровской области задержан 21-летний местный житель, обвиняемый в поджоге служебного автомобиля у отдела полиции, рассказали в управлении СК по региону. Молодой человек действовал по указанию зарубежных мошенников, которые ранее похитили у него 43 тыс. рублей и пообещали вернуть их за совершение диверсии.

Следствие установило, что кураторы перевели фигуранту 500 рублей на покупку горючей жидкости, а сам процесс поджога он снимал на видео для отчета. Попытка скрыться с места преступления не удалась, поджигателя передали в руки сотрудников полиции.

Очевидцами противоправные действия обвиняемого были пресечены, — добавили в органах.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в умышленном повреждении имущества путем поджога, а в его квартире проведен обыск с изъятием техники. Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, продолжая устанавливать личности организаторов преступления.

Ранее киберпреступники довели до полупсихозного состояния мужчину, который взорвал сотрудников ДПС на юге Москвы. Психиатр Василий Шуров заявил, что подрывник, вероятно, не контролировал свои действия, так как несколько дней подвергался воздействию специалистов.

Кузбасс
полиция
мошенники
поджоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Концерт за решеткой: как сидит певец Шарлот, программа к 23 февраля
Хлеб за 550, глаза лезут на лоб: Киркоров в шоке от цен в ресторане Москвы
МИД раскрыл, зачем Западу вбросы о позиции РФ на переговорах по Украине
Осужденная за вейп с наркотиками Тарасова примерила на себя образ Гузеевой
Российские пенсионеры нашли бюджетную замену европейским курортам
Коростелев остался без призового места в марафоне на Олимпиаде
Водителям напомнили о неочевидном штрафе во дворе
Школьница опознала своего насильника спустя восемь лет
Москвича арестовали на 13 суток из-за шашлычного скандала
В МВД Эстонии заявили об ужесточении выдачи ВНЖ россиянам и белорусам
Индия ввела запрет в отношении российских страховщиков
Известной российской биатлонистке провели экстренную операцию
«Ужасно»: Волочкова нашла объяснение третированию спортсменов из России
Пырнул губернатора и ушел на СВО: что стало с напавшим на Чибиса мужчиной
МИД России предостерег Южную Корею от участия в инициативе PURL по Украине
Системы ПВО уничтожили 31 беспилотник ВСУ за пять часов
На Кубани объявили угрозу падения взрывных устройств
Панды получили подарки в честь Китайского Нового года Московском зоопарке
Шойгу заявил, что со школьной скамьи умеет различать древние захоронения
Москва пригрозила Сеулу ответными мерами в случае поставок оружия ВСУ
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.