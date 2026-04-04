04 апреля 2026 в 06:53

Озвучено, как достоверно отличить сотрудника газовой службы от афериста

Депутат Кошелев: звонок в УК поможет отличить сотрудника горгаза от афериста

Фальшивого сотрудника газовой службы распознать достаточно просто, сообщил в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, главный способ проверки — звонок в управляющую компанию.

Сотрудники газовой службы и управляющая компания обязаны минимум за 20 дней уведомить о дате и времени планового технического обслуживания. Обычно это объявления в подъезде, в личном кабинете или письменные извещения, — заявил Кошелев.

Если уведомления не было — это нарушение. Жилец может позвонить в диспетчерскую и перенести время проверки. Но если просто не открыть дверь, это расценят как отказ в допуске.

Настоящий сотрудник обязан назвать фамилию и должность, предъявить удостоверение с печатью и наряд-допуск. Если документы вызывают сомнения, нужно позвонить в УК, ТСЖ или Горгаз. Номер указан в квитанциях на оплату ЖКХ.

Кошелев подчеркнул, что настоящие газовщики не навязывают покупку нового оборудования прямо на месте, если старая техника исправна. Проверка газового оборудования — это не прихоть коммунальщиков, а вопрос безопасности.

Главный совет: не бойтесь проверок, бойтесь их отсутствия. 80% бытовых взрывов происходит из-за того, что люди годами не пускали газовщиков, — заключил депутат.

Ранее психолог Яна Тузова указала, что дети под влиянием мошенников часто становятся скрытными и агрессивными. Они замыкаются в себе и стремятся к одиночеству — именно так можно понять, что несовершеннолетние попали в беду.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали о переговорах Трампа с Ираном о 45-дневном перемирии
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

