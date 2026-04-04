Озвучено, как достоверно отличить сотрудника газовой службы от афериста Депутат Кошелев: звонок в УК поможет отличить сотрудника горгаза от афериста

Фальшивого сотрудника газовой службы распознать достаточно просто, сообщил в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, главный способ проверки — звонок в управляющую компанию.

Сотрудники газовой службы и управляющая компания обязаны минимум за 20 дней уведомить о дате и времени планового технического обслуживания. Обычно это объявления в подъезде, в личном кабинете или письменные извещения, — заявил Кошелев.

Если уведомления не было — это нарушение. Жилец может позвонить в диспетчерскую и перенести время проверки. Но если просто не открыть дверь, это расценят как отказ в допуске.

Настоящий сотрудник обязан назвать фамилию и должность, предъявить удостоверение с печатью и наряд-допуск. Если документы вызывают сомнения, нужно позвонить в УК, ТСЖ или Горгаз. Номер указан в квитанциях на оплату ЖКХ.

Кошелев подчеркнул, что настоящие газовщики не навязывают покупку нового оборудования прямо на месте, если старая техника исправна. Проверка газового оборудования — это не прихоть коммунальщиков, а вопрос безопасности.

Главный совет: не бойтесь проверок, бойтесь их отсутствия. 80% бытовых взрывов происходит из-за того, что люди годами не пускали газовщиков, — заключил депутат.

