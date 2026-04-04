Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 08:53

В МИД раскрыли, почему представитель ЕС не должен быть генсеком ООН

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель стран Евросоюза или НАТО полагается на неоколониальные принципы и не сможет быть эффективным на посту генсека ООН, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в интервью ТАСС. По его словам, такое не приветствуется в условиях нарастающего морально-нравственного противостояния и конфликта ценностей между Западом и остальным мировым сообществом.

Любой следующий представитель стран — членов ЕС/НАТО или имеющий двойное (западное) гражданство, оказавшись в кресле генерального секретаря ООН, будет попросту руководствоваться принципами идеологического братства и блоковой солидарности, — объяснил он.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. Планы Североатлантического альянса были разрушены из-за спецоперации России на Украине — в частности, западные страны потеряли доступ к Азову, отметила она.

Власть
ООН
Евросоюз
НАТО
МИД России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.