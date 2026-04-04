В МИД раскрыли, почему представитель ЕС не должен быть генсеком ООН

Представитель стран Евросоюза или НАТО полагается на неоколониальные принципы и не сможет быть эффективным на посту генсека ООН, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в интервью ТАСС. По его словам, такое не приветствуется в условиях нарастающего морально-нравственного противостояния и конфликта ценностей между Западом и остальным мировым сообществом.

Любой следующий представитель стран — членов ЕС/НАТО или имеющий двойное (западное) гражданство, оказавшись в кресле генерального секретаря ООН, будет попросту руководствоваться принципами идеологического братства и блоковой солидарности, — объяснил он.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. Планы Североатлантического альянса были разрушены из-за спецоперации России на Украине — в частности, западные страны потеряли доступ к Азову, отметила она.