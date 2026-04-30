Санкции ООН против Северной Кореи назвали неактуальными

Небензя: санкционный режим ООН против КНДР утратил актуальность

Василий Небензя Фото: РИА Новости
Действующий санкционный режим в отношении КНДР полностью утратил свою актуальность, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности. Дипломат подчеркнул, что ситуация в регионе кардинально изменилась, из-за чего прежние ограничения стали контрпродуктивными и перестали отвечать реальности, передает РИА Новости.

По его словам, международное сообщество должно признать необходимость глубокого пересмотра этих мер в современных условиях.Он отметил, что любые попытки обновить устаревшие требования отвергаются западными странами на корню, что не выдерживает никакой критики.

История наглядно показала, что санкционный режим совета безопасности в отношении Северной Кореи контрпродуктивен. На сегодняшний день положение в регионе кардинально поменялось. Как результат, утратили свою актуальность и санкции совета, — резюмировал Небензя.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом на территорию КНДР. Он поблагодарил корейский народ за помощь в борьбе с неонацистами и отметил, что в России будут бережно хранить память о павших корейских солдатах.

