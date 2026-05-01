В Подольске вспыхнул крупный пожар в складском здании В Подольске произошел пожар на складе площадью 1,5 тыс. квадратных метров

В Подольске Московской области произошел крупный пожар в складском здании, передает ТАСС со ссылкой на МЧС. Площадь возгорания составила около 1,5 тыс. квадратных метров.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д. 8. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля складского здания на площади 1500 кв. м, — сказано в сообщении.

Из здания были эвакуированы люди. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в селе Ольгово Дмитровского округа Московской области случился пожар на территории животноводческой фермы, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров.

До этого сообщалось, что на юго-востоке Москвы жильцы многоквартирного дома на Самаркандском бульваре оказались заблокированы в горящем здании. Они начали просить о помощи из окон. Возгорание возникло в квартире на седьмом этаже, из-за чего густой черный дым быстро поднялся на несколько уровней выше.