Российская девочка чуть не съела ржавую скобу от степлера вместе с роллом

Ржавая скоба от степлера была обнаружена в роллах, которые ела 13-летняя девочка из Подольска, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По его информации, несовершеннолетняя едва не проглотила посторонний предмет.

Уточняется, что ее мать оформила заказ на сет роллов и онигири стоимостью 4 тыс. рублей с самовывозом. Во время приема пищи 13-летняя дочь неожиданно ощутила во рту острый предмет. По словам матери, этим предметом оказалась ржавая металлическая скоба от степлера. Сразу после инцидента женщина обратилась на горячую линию заведения, однако там не ответили, поэтому она поехала в ресторан лично. Россиянка добавила, что ей удалось вернуть деньги только за один ролл.

