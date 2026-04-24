Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 13:11

Трапеза в школьной столовой закончилась рвотой и недомоганием

СК возбудил дело после отравления более 20 учащихся школы №8 в Полевском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уголовное дело возбудили после отравления не менее 20 учеников школы № 8 в Полевском Свердловской области, сообщили в региональном управлении СК. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и запрашивают нужные документы, также назначены экспертизы.

Следственным отделом <...> по сообщению об обращении за медицинской помощью ряда малолетних учащихся одной из школ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до двух лет лишения свободы, — говорится в публикации.

Ранее сальмонеллез нашли у 22 учащихся гимназии № 116 в Екатеринбурге. Специалисты Роспотребнадзора при обследовании пищеблока обнаружили нарушения требований к обработке сырья, инвентаря, приготовлению блюд.

До этого появилась информация, что детское питание HiPP, в котором обнаружили крысиный яд, производится на заводе в Германии и не поставляется в Россию. Специалисты посоветовали не приобретать данную продукцию во время поездок за рубеж.

Регионы
Свердловская область
Следственный комитет
дети
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.