Сальмонеллез нашли у 22 гимназистов в российском городе В Екатеринбурге у 22 учащихся гимназии № 116 нашли сальмонеллез

Сальмонеллез нашли у 22 учащихся гимназии № 116 в Екатеринбурге, передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области. По данным ведомства, в пищеблоке были нарушения со стороны компании — организатора питания. По данному факту возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

У 22 заболевших выявлен возбудитель инфекции — Salmonella spp. Специалисты центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора при обследовании пищеблока (организатор питания — ООО «Аппетит») выявили нарушения требований к обработке сырья, инвентаря, приготовлению блюд, — сказано в сообщении.

Верх-Исетский районный суд приостановил работу пищеблока на 30 суток. Все классы, где были выявлены случаи заболевания, переведены на дистанционный режим учебы. Продолжаются работы по дезинфекции и обследованию персонала. Дело находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день полностью отсутствуют риски широкого распространения оспы обезьян. Тем не менее она признала, что отдельные случаи завоза инфекции могут быть.