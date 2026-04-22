Роспотребнадзор исключил распространение оспы обезьян в России

В России на сегодняшний день полностью отсутствуют риски широкого распространения оспы обезьян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на открытии Второй российской-африканской конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями. Тем не менее она признала, что отдельные случаи завоза инфекции могут быть, передает РИА Новости.

Ситуация в мире достаточно напряженная, эпидемиологическая ситуация, поэтому завозы могут быть в Российскую Федерацию это безусловно. <...> Сегодня риска для распространения оспы обезьян нет, — сказала она.

Попова подчеркнула, что ведомство продолжает вести тщательный мониторинг ситуации. По ее словам, каждый выявленный случай инфекции оперативно берется под контроль — специалисты мгновенно локализуют любой потенциальный очаг. Однако, чтобы отслеживать ситуацию и возможные мутации вируса, ведомство продолжает сотрудничать с коллегами из стран Африки, где заболеваемость остается высокой.

Ранее ведомство заявило, что угроза распространения чумы на территории России полностью исключена. В Роспотребнадзоре напомнили, что за последние пять лет для отработки навыков совместного реагирования на угрозу было проведено 29 профилактических учений с охватом более 1,5 тыс. человек.

До этого Попова сообщила, что в мире зафиксирована реализация эпидемиологических рисков холеры, и тенденции к их снижению не наблюдается. Ситуация, по ее оценке, начала развиваться на фоне глобальной нестабильности.