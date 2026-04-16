Роспотребнадзор высказался о распространении чумы в России Роспотребнадзор исключил риск распространения чумы в России

Угроза распространения чумы на территории России полностью исключена, заявил Роспотребнадзор в мессенджере MАХ. В ведомстве напомнили, что за последние пять лет для отработки навыков совместного реагирования на угрозу было проведено 29 профилактических учений с охватом более 1,5 тыс. человек.

Благодаря проводимым мероприятиям Роспотребнадзору удается обеспечивать стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России. Риск распространения чумы на территории Российской Федерации исключен, — уточнили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в мире зафиксирована реализация эпидемиологических рисков холеры, и тенденции к их снижению не наблюдается. Ситуация, по ее оценке, начала развиваться на фоне глобальной нестабильности.

До этого в пресс-службе ведомства сообщили, что наибольшее количество укусов клещей зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Также большое количество паразитов наблюдалось в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях и в Крыму.