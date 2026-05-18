Юрист объяснил, что делать туристу при закрытом пляже у отеля Юрист Шалоносов: за закрытый пляж у отеля турист может получить компенсацию

Если пляж при отеле закрыт, турист вправе не только требовать бесплатный трансфер до альтернативного места отдыха, но и переселиться в другой аналогичный отель с открытым пляжем, а затем получить компенсацию всех понесенных расходов, рассказал NEWS.ru юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов. По его словам, путешественник может самостоятельно добираться на такси или арендованном автомобиле до свободного пляжа — эти затраты туроператор также обязан возместить.

В случае закрытого пляжа турист может написать претензию на имя туроператора, чтобы ему предоставили трансфер на другой пляж. В случае неудовлетворения претензии путешественник может переселиться в аналогичный отель с открытым пляжем с компенсацией расходов либо арендовать автомобиль или ездить на такси на другой свободный пляж. Эти расходы также впоследствии должен будет возместить туроператор, — сказал Шалоносов.

Эксперт разъяснил, что форс-мажор освобождает от ответственности, только если произошел резко, внезапно и никто не мог повлиять на ситуацию. Во всех остальных случаях отель совместно с туроператором обязаны предоставить услугу в полном объеме. Юрист подчеркнул, что по закону туроператор несет полную ответственность за качество оказанных туристу услуг — вне зависимости от того, кто именно эти услуги непосредственно оказывал.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал, что происшествия с акулами в Красном море крайне редки и вероятность стать жертвой хищника на курортах Египта мала — за три десятилетия зафиксировано не более пяти таких случаев. По его словам, отели не закрываются, а власти оперативно реагируют на появление акул у побережья, что позволяет сохранить высокий интерес туристов.