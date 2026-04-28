Туроператор рассказал, куда выгоднее всего поехать на майские праздники Туроператор Мкртчян: выгодным направлением на майские праздники стала Турция

Наиболее выгодным направлением на майские праздники стала Турция, заявил «Радио 1» вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян. Он отметил, что часть стран запустит для россиян оплату по СБП.

Наиболее приятные направления на май — Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам и Китай (на них приходится 80% турпотока в дальнее зарубежье), — рассказал Мкртчян.

Туроператор подчеркнул, что во время поездки нельзя рассчитывать только на СБП. Он посоветовал обязательно обменять валюту в путешествии или перед ним.

Ранее депутат Сангаджи Тарбаев заявил, что для короткого отдыха в мае можно рассмотреть такие города, как Кострома, Суздаль и Тула. При длительном отпуске, по его словам, следует обратить внимание на Крым и Краснодарский край.