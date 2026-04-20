В Госдуме перечислили привлекательные места для отдыха на майские праздники

Для короткого отдыха в мае можно рассмотреть такие города, как Кострома, Суздаль и Тула, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. При длительном отпуске, по его словам, следует обратить внимание на Крым и Краснодарский край.

В этом году майские праздники — это два длинных выходных, которые, при желании, можно объединить в один отпуск на 12 дней. Последние тенденции в мире туризма таковы, что на долгий уикенд россияне предпочитают поездки «на один бензобак» в соседние города и регионы, а в периоды длинных каникул выбирают более насыщенные программы — отдых в санаториях, туры с активным отдыхом, а то и выезды за рубеж. Топ идей для коротких выездов выходного дня составили Кострома, Суздаль, Тула, Нижний Новгород и Мурманск. Но в мае стоит рассмотреть еще и тематический отдых, — поделился Тарбаев.

Он подчеркнул, что еще есть возможность отправиться на горнолыжный курорт, так как на некоторых из них еще лежит снег. Например, по словам депутата, в Шерегеше сезон катания завершается только после майских праздников. В то же время, указал парламентарий, в Кировске обещают солнечные дни, тишину и идеальные условия для катания.

«Классика» туризма в мае — Крым, Кавказ, Краснодарский край — в представлении не нуждаются. Цены на авиаперелеты в Сочи в период майских праздников довольно умеренные. Но если позволяет время и отпуск, я бы однозначно ратовал за любой из городов Дальнего Востока. Как и наоборот — жителям Приморья, Хабаровского края, Амурской области — посетить Москву или Санкт-Петербург. Лететь через всю страну всего на три дня — затея для самых смелых, но майский отдых длиной в неделю или больше может легко претендовать на «поездку года», — добавил Тарбаев.

Он заключил, что авиаперелеты из европейской части России на Дальний Восток субсидируются государством, поэтому рейс за 30 тыс. рублей туда и обратно кажется выгодным на фоне других туристических предложений. При этом, по словам депутата, важно доверять организацию досуга только аттестованным гидам, проверенным туроператорам и компаниям.

Ранее эксперт в области ИИ Ксения Баранова заявила, что искусственный интеллект может быть полезен для составления маршрутов путешествий. Однако, по ее словам, для получения наилучшего результата запросы к нейросетям должны быть максимально подробными.