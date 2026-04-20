20 апреля 2026 в 15:12

В Госдуме перечислили привлекательные места для отдыха на майские праздники

Депутат Тарбаев: Кострома, Суздаль и Тула подойдут для небольшого отпуска в мае

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Для короткого отдыха в мае можно рассмотреть такие города, как Кострома, Суздаль и Тула, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. При длительном отпуске, по его словам, следует обратить внимание на Крым и Краснодарский край.

В этом году майские праздники — это два длинных выходных, которые, при желании, можно объединить в один отпуск на 12 дней. Последние тенденции в мире туризма таковы, что на долгий уикенд россияне предпочитают поездки «на один бензобак» в соседние города и регионы, а в периоды длинных каникул выбирают более насыщенные программы — отдых в санаториях, туры с активным отдыхом, а то и выезды за рубеж. Топ идей для коротких выездов выходного дня составили Кострома, Суздаль, Тула, Нижний Новгород и Мурманск. Но в мае стоит рассмотреть еще и тематический отдых, — поделился Тарбаев.

Он подчеркнул, что еще есть возможность отправиться на горнолыжный курорт, так как на некоторых из них еще лежит снег. Например, по словам депутата, в Шерегеше сезон катания завершается только после майских праздников. В то же время, указал парламентарий, в Кировске обещают солнечные дни, тишину и идеальные условия для катания.

«Классика» туризма в мае — Крым, Кавказ, Краснодарский край — в представлении не нуждаются. Цены на авиаперелеты в Сочи в период майских праздников довольно умеренные. Но если позволяет время и отпуск, я бы однозначно ратовал за любой из городов Дальнего Востока. Как и наоборот — жителям Приморья, Хабаровского края, Амурской области — посетить Москву или Санкт-Петербург. Лететь через всю страну всего на три дня — затея для самых смелых, но майский отдых длиной в неделю или больше может легко претендовать на «поездку года», — добавил Тарбаев.

Он заключил, что авиаперелеты из европейской части России на Дальний Восток субсидируются государством, поэтому рейс за 30 тыс. рублей туда и обратно кажется выгодным на фоне других туристических предложений. При этом, по словам депутата, важно доверять организацию досуга только аттестованным гидам, проверенным туроператорам и компаниям.

Ранее эксперт в области ИИ Ксения Баранова заявила, что искусственный интеллект может быть полезен для составления маршрутов путешествий. Однако, по ее словам, для получения наилучшего результата запросы к нейросетям должны быть максимально подробными.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
