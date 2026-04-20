20 апреля 2026 в 03:20

Россиянам рассказали, можно ли доверить ИИ составление маршрута путешествия

Эксперт по ИИ Ксения Баранова: нейросетям можно доверить маршрут путешествия

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Искусственный интеллект действительно может быть полезен в построении маршрутов для путешествий, заявила NEWS.ru предприниматель, эксперт в сфере ИИ, основательница Школы нейросетей и SMM Ксения Баранова. По ее словам, при обращении к нейросетям необходимо формулировать запрос максимально подробно.

Можно ли доверить искусственному интеллекту планирование путешествия? Ответ — да, но только если вы умеете правильно с ним общаться. Во‑первых, не нужно задавать общие вопросы — нужно уточнять контекст. Например, «что посмотреть в Шотландии?» — это плохой вариант. Правильно спрашивать так: «Мы едем на машине из Глазго на остров Скай. Сейчас там апрель, хотим увидеть красивые пейзажи и избежать толп туристов. Что посмотреть по дороге?» Чем конкретнее вопрос, тем точнее получится маршрут. Вы можете увидеть место, переполненное туристами, либо живописную безлюдную долину — все зависит от формулировки, — поделилась Баранова.

Она отметила, что при построении маршрута с использованием искусственного интеллекта необходимо всегда указывать дату и сезон, так как алгоритм иногда не учитывает временные параметры. Кроме того, по словам эксперта, важно проводить проверку полученной информации, поскольку нейросети могут допускать ошибки.

Ранее генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова предупредила о мошенниках-гидах, которые при заселении в отель настойчиво предлагают экскурсии, утверждая, что без них невозможно увидеть настоящую страну. Более того, по ее словам, аферисты часто просят оплату за свои услуги без заключения договора.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
