Россиянам рассказали, можно ли доверить ИИ составление маршрута путешествия

Искусственный интеллект действительно может быть полезен в построении маршрутов для путешествий, заявила NEWS.ru предприниматель, эксперт в сфере ИИ, основательница Школы нейросетей и SMM Ксения Баранова. По ее словам, при обращении к нейросетям необходимо формулировать запрос максимально подробно.

Можно ли доверить искусственному интеллекту планирование путешествия? Ответ — да, но только если вы умеете правильно с ним общаться. Во‑первых, не нужно задавать общие вопросы — нужно уточнять контекст. Например, «что посмотреть в Шотландии?» — это плохой вариант. Правильно спрашивать так: «Мы едем на машине из Глазго на остров Скай. Сейчас там апрель, хотим увидеть красивые пейзажи и избежать толп туристов. Что посмотреть по дороге?» Чем конкретнее вопрос, тем точнее получится маршрут. Вы можете увидеть место, переполненное туристами, либо живописную безлюдную долину — все зависит от формулировки, — поделилась Баранова.

Она отметила, что при построении маршрута с использованием искусственного интеллекта необходимо всегда указывать дату и сезон, так как алгоритм иногда не учитывает временные параметры. Кроме того, по словам эксперта, важно проводить проверку полученной информации, поскольку нейросети могут допускать ошибки.

