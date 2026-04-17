Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 05:30

Турэксперт рассказала, как быстро вычислить гида-мошенника

Турэксперт Кодякова: мошенники вынуждают купить экскурсии при заселении в отель

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

При заселении в отель гиды-мошенники настойчиво предлагают экскурсии, утверждая, что без них невозможно увидеть настоящую страну, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. Кроме того, по ее словам, аферисты зачастую просят производить оплату за свои услуги без заключения договора.

Майские праздники — горячий сезон не только для туристов, но и для мошенников. Каждый год мои клиенты попадают на уловки «гидов-однодневок», которые обещают райские кущи, а показывают шиш. Стоит насторожиться, если сразу после прибытия в отель менеджер или «гид» настойчиво рекомендует купить экскурсию, без которой вы якобы «не увидите настоящую страну». На деле это оказывается самый дорогой и скучный вариант, задача которого — быстро пополнить кассу отеля, — предупредила Кодякова.

Она подчеркнула, что аферисты часто обещают показать нечто уникальное, чего якобы не видел ни один путешественник. По словам турэксперта, в 99% случаев это приводит к поездке на обычный пляж или в магазин с завышенными ценами. Специалист порекомендовала задавать конкретный вопрос о фотографиях этого места или отзывах.

Третий признак мошенничества — оплата только наличными и без договора. Если гид просит деньги вперед «на бензин» или «входные билеты», не дает чек и не заключает письменный договор — бегите. Проверенный туроператор всегда работает официально. И еще: с начала 2026 года аферисты активно используют фейковые туристические чаты в Telegram. Вам предлагают «забронировать» место в авто или на экскурсию по ссылке — это фишинг, — заключила Кодякова.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко порекомендовал Кавказские Минеральные Воды для семейного отдыха в мае. Также, по его словам, в это время курорты Ставрополья радуют буйным цветением и приятной погодой, а санатории заполнены более чем на 80%.

Общество
мошенники
туристы
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Смехотворно»: экс-нардеп об увлечениях украинской власти черной магией
Байден задолжал более $20 млн кредиторам
Количество сбитых БПЛА над Ленобластью увеличилось более чем вдвое
Психолог рассказала, как отличить весеннюю депрессию от апатии
Россияне массово регистрируются в южнокорейском мессенджере
Зоопсихолог ответила, как распознать депрессию у кошки
Психолог раскрыла секрет долговечных крепких отношений
Житель Приморья получил внушительный срок за поджог банка
Во Владивостоке на вокзале обрушился перрон с людьми
Успешное наступление у Красного Лимана: успехи ВС РФ к утру 17 апреля
Водителям рассказали, какие доработки авто можно делать самостоятельно
Спасатели вновь начнут искать Усольцевых
Турэксперт рассказала, как быстро вычислить гида-мошенника
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 апреля
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с детскими конкурсами
Задержаны трое мужчин за попытку взорвать силовика в Москве
Юрист назвал нюанс нового закона об обороте криптовалюты
Трамп раскрыл детали договоренностей с Ираном по урану
Врач ответила, можно ли самостоятельно заметить меланому на ранней стадии
Миллионы россиян будут отчитываться за переводы на карту
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.