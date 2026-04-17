Турэксперт рассказала, как быстро вычислить гида-мошенника

При заселении в отель гиды-мошенники настойчиво предлагают экскурсии, утверждая, что без них невозможно увидеть настоящую страну, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. Кроме того, по ее словам, аферисты зачастую просят производить оплату за свои услуги без заключения договора.

Майские праздники — горячий сезон не только для туристов, но и для мошенников. Каждый год мои клиенты попадают на уловки «гидов-однодневок», которые обещают райские кущи, а показывают шиш. Стоит насторожиться, если сразу после прибытия в отель менеджер или «гид» настойчиво рекомендует купить экскурсию, без которой вы якобы «не увидите настоящую страну». На деле это оказывается самый дорогой и скучный вариант, задача которого — быстро пополнить кассу отеля, — предупредила Кодякова.

Она подчеркнула, что аферисты часто обещают показать нечто уникальное, чего якобы не видел ни один путешественник. По словам турэксперта, в 99% случаев это приводит к поездке на обычный пляж или в магазин с завышенными ценами. Специалист порекомендовала задавать конкретный вопрос о фотографиях этого места или отзывах.

Третий признак мошенничества — оплата только наличными и без договора. Если гид просит деньги вперед «на бензин» или «входные билеты», не дает чек и не заключает письменный договор — бегите. Проверенный туроператор всегда работает официально. И еще: с начала 2026 года аферисты активно используют фейковые туристические чаты в Telegram. Вам предлагают «забронировать» место в авто или на экскурсию по ссылке — это фишинг, — заключила Кодякова.

