Россиянам рассказали, где провести атмосферные семейные каникулы в мае

Доцент Щербаченко: Минеральные Воды идеально подойдут для семейной поездки в мае

Кавказские Минеральные Воды идеально подойдут для семейной поездки в мае, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, в это время на курортах Ставрополья фиксируется буйное цветение и комфортная температура, а заполняемость санаториев превышает 80%.

Куда поехать с семьей на майские праздники? В это время заполняемость санаториев и гостиниц Кавказских Минеральных Вод превышает 80%. В это время бьют рекорды по посещаемости парки и бюветы. Это пора буйного цветения и уже по-летнему комфортных температур. У городов-курортов Ставрополья есть свой лечебный профиль: в Ессентуках — болезни органов пищеварения, печени и обмена веществ, в Железноводске — почек, мочевыводящих путей, в Пятигорске — нервной системы, кожи, опорно-двигательного аппарата, женские заболевания, а в Кисловодске — сердечно-сосудистые болезни, — пояснил Щербаченко.

По его словам, если турист хочет немного уединения, стоит искать официальные тропы для лечебной ходьбы — терренкуры. Он добавил, что в Пятигорске самый известный маршрут ведет на гору Машук.

На Кавказских Минеральных Водах львиная доля туристов проходит по одним и тем же маршрутам. Если вы хотите немного уединения, ищите терренкуры — это официально обозначенные тропы для лечебной ходьбы. В Пятигорске самый известный маршрут — подъем на гору Машук. От Машукских ванн до вершины примерно два-три часа в один конец. Вид того стоит, но имейте в виду, что туристов там обычно много. Еще Пятигорск — это город Лермонтова. Курорт очень современный, можно даже сказать европейский, — подытожил Щербаченко.

Ранее туристический эксперт Наталия Ансталь заявила, что Черногория может стать популярным направлением для отдыха вместо Турции благодаря похожим климатическим условиям. По ее словам, стоит рассмотреть и другие варианты, например Вьетнам или Египет.

