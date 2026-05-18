18 мая 2026 в 19:06

Рособрнадзор объявил предостережения двум престижным вузам

МФТИ и ЮФУ получили предостережения от Рособрнадзора

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Южному федеральному университету и Московскому физико-техническому институту, передает пресс-служба ведомства. Сведения о предостережениях вносятся в Федеральный реестр документов об образовании, который ведомство ведет с 2013 года.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, — сказано в сообщении.

МФТИ получил предупреждение за неполные сведения на официальном сайте и неутвержденные образовательные программы. ЮФУ попал в поле зрения Рособрнадзора по той причине, что не создал основную профессиональную программу высшего образования — программу магистратуры. Еще одно нарушение вуза – отсутствие отрытой и доступной информации о направлениях обучения.

Ранее Рособрнадзор вынес предостережения Автомобильно-транспортному институту в Воронеже и Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого. В марте ведомство направило предостережения семи вузам. В списке оказались Российский университет кооперации, Институт управления, Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

