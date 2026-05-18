Рособрнадзор объявил предостережения двум престижным вузам

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Южному федеральному университету и Московскому физико-техническому институту, передает пресс-служба ведомства. Сведения о предостережениях вносятся в Федеральный реестр документов об образовании, который ведомство ведет с 2013 года.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, — сказано в сообщении.

МФТИ получил предупреждение за неполные сведения на официальном сайте и неутвержденные образовательные программы. ЮФУ попал в поле зрения Рособрнадзора по той причине, что не создал основную профессиональную программу высшего образования — программу магистратуры. Еще одно нарушение вуза – отсутствие отрытой и доступной информации о направлениях обучения.

Ранее Рособрнадзор вынес предостережения Автомобильно-транспортному институту в Воронеже и Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого. В марте ведомство направило предостережения семи вузам. В списке оказались Российский университет кооперации, Институт управления, Белгородский государственный национальный исследовательский университет.