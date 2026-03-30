Семь российских вузов получили предупреждения Рособрнадзор предупредил семь вузов о нарушении образовательных требований

Рособрнадзор предупредил семь вузов о нарушении образовательных требований, сообщила пресс-служба ведомства. В списке этих университетов — Российский университет кооперации, Институт управления, Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений 22 образовательным организациям. В перечень вошли государственные университеты и профильные вузы, включая региональные образовательные учреждения, аграрные и технические университеты, а также специализированные институты искусств.

Кроме того, предостережения получили религиозные образовательные организации, частные высшие учебные заведения и отдельные федеральные университеты. Ведомство предложило организациям принять необходимые шаги для приведения деятельности в соответствие с установленными требованиями.