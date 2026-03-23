Рособрнадзор вынес предостережения 22 вузам и организациям

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений 22 образовательным организациям, сообщается в канале ведомства в мессенджере MAX. В перечень вошли государственные университеты и профильные вузы, включая региональные образовательные учреждения, аграрные и технические университеты, а также специализированные институты искусств.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, — говорится в сообщении.

Кроме того, предостережения получили религиозные образовательные организации, частные высшие учебные заведения и отдельные федеральные университеты. Среди них — учреждения, реализующие программы в области туризма, права, инженерии и биотехнологий.

Меры носят профилактический характер и направлены на предупреждение возможных нарушений. Ведомство предлагает организациям принять необходимые шаги для приведения деятельности в соответствие с установленными требованиями.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением предоставить педагогам возможность работать удаленно во время школьных каникул. Парламентарий отметил, что в этот период учителя продолжают выполнять свои профессиональные обязанности в полном объеме, причем значительная их часть не требует личного присутствия в учебных заведениях.