13 апреля 2026 в 14:30

Рособрнадзор объявил предостережения воронежскому и петербургскому вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения двум вузам о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщило ведомство на своем канале в мессенджере MAX. Речь идет об Автомобильно-транспортном институте в Воронеже и Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, — говорится в сообщении.

В конце марта Рособрнадзор предупредил семь вузов о нарушении образовательных требований. В списке оказались Российский университет кооперации, Институт управления, Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

До этого Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений 22 образовательным организациям. В перечень вошли государственные университеты и профильные вузы, включая региональные образовательные учреждения, аграрные и технические университеты, а также специализированные институты искусств.

