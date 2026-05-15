В Рособрнадзоре объяснили, почему невозможна утечка материалов ЕГЭ Рособрнадзор заявил о невозможности утечки материалов ЕГЭ из-за мер защиты

Утечка экзаменационных материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) невозможна из-за действующих мер защиты, сообщили в Рособрнадзоре. В ведомстве также предупредили об активизации мошенников перед началом основного периода ЕГЭ-2026.

Официально заявляем: утечка экзаменационных материалов невозможна в силу действующих организационно-технологических процедур, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что разработка контрольных измерительных материалов (КИМ) ведется в охраняемых помещениях с системой видеонаблюдения, записью переговоров и защитой от несанкционированных действий на компьютерах. Доступ к материалам строго ограничен.

По каждому предмету формируется множество вариантов экзаменационных заданий, которые автоматически шифруются и распределяются по регионам и часовым поясам. В Рособрнадзоре подчеркнули, что заранее определить, какой вариант поступит в конкретный пункт проведения экзамена, невозможно.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что проведение ЕГЭ не будет начинаться раньше 1 июня. По его словам, новые сроки позволят школьникам, учителям и родителям спокойно провести последние звонки и подготовиться к тестированиям.